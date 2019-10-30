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Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья

10:00 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Как сообщал «Газпром» на минувшей неделе, в начале года уровень газификации регионов достиг 68,6%. Всего в программу входят 66 субъектов.

Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья
Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья

Владимир Путин поручил правительству изучить возможность использования материнского капитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям.
Перечень поручений по итогам встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока опубликован на сайте Кремля.
В частности, кабмин должен изучить вопрос оплаты материнским капиталом газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем.

Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 ноября 2019 года.
Как сообщал «Газпром» на минувшей неделе, в начале года уровень газификации регионов достиг 68,6%. Всего в программу входят 66 субъектов.
Помимо этого, совет директоров поручил правлению разработать программу газоснабжения регионов на 2021-2025 годы.
Сейчас строятся около 500 газопроводов и газораспределительных станций, еще столько же проектируются. К концу года компания планирует закончить строительство порядка 1700 километров газопроводов.

Источник: РИА Новости

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