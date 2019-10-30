Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья

Владимир Путин поручил правительству изучить возможность использования материнского капитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям.
Перечень поручений по итогам встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока опубликован на сайте Кремля.
В частности, кабмин должен изучить вопрос оплаты материнским капиталом газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем.
Как сообщал «Газпром» на минувшей неделе, в начале года уровень газификации регионов достиг 68,6%. Всего в программу входят 66 субъектов.
Помимо этого, совет директоров поручил правлению разработать программу газоснабжения регионов на 2021-2025 годы.
Сейчас строятся около 500 газопроводов и газораспределительных станций, еще столько же проектируются. К концу года компания планирует закончить строительство порядка 1700 километров газопроводов.
Источник: РИА Новости