Как сообщал «Газпром» на минувшей неделе, в начале года уровень газификации регионов достиг 68,6%. Всего в программу входят 66 субъектов.

Путин поручил изучить возможность оплачивать маткапиталом газификацию жилья

Владимир Путин поручил правительству изучить возможность использования материнского капитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям.

Перечень поручений по итогам встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока опубликован на сайте Кремля.

В частности, кабмин должен изучить вопрос оплаты материнским капиталом газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем.



Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 ноября 2019 года.Как сообщал «Газпром» на минувшей неделе, в начале года уровень газификации регионов достиг 68,6%. Всего в программу входят 66 субъектов.Помимо этого, совет директоров поручил правлению разработать программу газоснабжения регионов на 2021-2025 годы.Сейчас строятся около 500 газопроводов и газораспределительных станций, еще столько же проектируются. К концу года компания планирует закончить строительство порядка 1700 километров газопроводов.

Источник: РИА Новости