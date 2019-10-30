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Проверь, какое скрытое послание скрывает твой автомобиль

10:23 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Есть свои тайны и у Chevrolet, модели Orlando и Malibu оснащены секретной нишей, расположенной под магнитолой, также не все знают о наличии в авто дополнительного USB-разъема. Какие секреты еще скрывают бренды авто, подробнее в статье.

Проверь, какое скрытое послание скрывает твой автомобиль
Многие автомобили содержат скрытые послания

Многие автомобили содержат скрытые послания, о которых нет информации в инструкциях, а также не знают владельцы. Эксперты рассказали о таких особенностях различных моделей.

Так, в моделях Corsa, Crossland X, Adam, и Zafira Tourer от компании Opel можно найти белых акул. Дизайнер Нильс Лёб, работавший над внешним видом машины, спрятал в стилистическом оформлении транспортного средства национальную символику Австралии, его «второй родины». Есть свои тайны и у Chevrolet, модели Orlando и Malibu оснащены секретной нишей, расположенной под магнитолой, также не все знают о наличии в авто дополнительного USB-разъема. Кстати, эти оба производителя практически ушли с российского рынка автоиндустрии.

В Renegade от Jeep, как и подобает машине для путешествий, спрятана карта пустыни Мохаве в американской Юте. Ее изображение находится на коврике под главной консолью. Такое украшение выбрано дизайнерами корпорации не случайно, ведь там часто проходят состязания на «джипах». Кроме того, есть сюрприз и в подлокотнике автомобиля, а в белых фонарных секциях производитель разместил фирменные решетки Jeep. Если же заглянуть под люк бензинового бака, можно обнаружить там изображение паука.

Причем это насекомое есть не только у данной машины, подобная стилизация встречается у XC90 от шведской компании Volvo, особь здесь спряталась на покрытии внутренней стороны крышки ниши для мелочей. А в 850 модели Volvo на приборную плату вынесли лосей, напоминая такой картинкой о стране производителе. Такие небольшие сюрпризы делают линейки различных автопроизводителей разнообразнее и интереснее.

Источник: OaNews

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