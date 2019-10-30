1 млрд. 50 млн рублей составил бюджет фильма Андрея Кончаловского про Микеланджело

Мировая премьера фильма «Грех» с Альберто Тестоне в роли Микеланджело прошла 27 октября перед закрытием XIV Римского кинофестиваля, в российский прокат он выйдет 14 ноября.

Фильм Кончаловского «Грех» рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело

Андрей Кончаловский назвал бюджет своего российского-итальянского фильма «Грех» про итальянского скульптора Микеланджело (1475-1564). Как рассказал режиссер, на создание картины было потрачено около €15 млн (около 1 млрд. 50 млн рублей).

«Около 15 миллионов», — сказал Кончаловский, отвечая на вопрос о бюджете картины. Он уточнил, что речь идет о €15 млн. Мировая премьера фильма с Альберто Тестоне в роли Микеланджело прошла 27 октября перед закрытием XIV Римского кинофестиваля, в российский прокат он выйдет 14 ноября.

По словам режиссера, съемки фильма — это «очень дорогое удовольствие». Кончаловский пояснил, что большая часть средств поступила от частных инвесторов, также были деньги от Минкультуры и итальянских спонсоров. «Это был сложный съемочный процесс, — добавил режиссер. — И каждый кадр приходилось отбирать как частицу пазла».

Съемки проходили в Италии. Также в фильме есть и компьютерная графика. «Берега Тибра или улицы Флоренции тех времен где сейчас найдешь, — пояснил Кончаловский. — Все застроено кафе и ресторанами. И никто не должен догадаться, где есть компьютерная графика, где ее нет».

Отношение к «Оскару»

В 2016 году Андрей Кончаловский писал письмо в Российский оскаровский комитет с просьбой не рассматривать «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» при выдвижении картин от России. «Я сейчас стал по-другому относиться к этой истории», — признался режиссер. Кончаловский добавил, что в случае, если его фильм в 2020 году будут предлагать на «Оскар», протестовать он на сей раз не будет.

При этом отношение к самой премии у него не изменилось. «Мне «Оскар» абсолютно не нужен, — пояснил режиссер. — Он же кому интересен? Тем, кто думает, что эта премия откроет дорогу к карьере». Однако это дорога к карьере, считает режиссер, лишь в Голливуде. Сейчас Кончаловский работает в России — заканчивает монтаж фильме «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли про расстрел демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Приходите без попкорна

Рассуждая о потенциальных зрителях фильма «Грех», Кончаловский отметил, что главная его публика — «это люди, которые еще читают книги». А читают книги, считает режиссер, «сейчас те, кому больше тридцати лет, 40-летние, 50-летние читают вовсю, собственно, люди этого возраста привыкли получать всю информацию именно из книг».

«Сегодняшние дети, сегодняшняя молодежь — они, конечно, другие, — считает Кончаловский. — Тут дело не в количестве зрителей. Конечно, хочется, чтобы все ломились на твое кино. Этого не будет». При этом режиссер дорожит своим зрителем. «Но я дорожу пришедшими добровольно, — сказал он. — Пришедшие добровольно — это те, кому интересно получить определенный заряд размышлений. А размышления — это всегда удел не большинства».

Перед прокатом предыдущего своего фильма «Рай» Кончаловский через соцсети просил зрителей не покупать попкорн перед просмотром его картины. Так он поступит и на сей раз. «Но я же не могу запретить, — сказал режиссер. — Я могу только сказать: «Ребята, если хотите получить удовольствие — приходите без попкорна».

Про фильм «Грех»

Отрывки картины, которая выйдет в российский прокат 14 ноября, уже показывали президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре прошлого года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в июле.

Фильм Кончаловского «Грех» рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело, когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главные роли исполняют итальянские актеры, эпизодическую роль сыграла Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков».

Источник: ТАСС