Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

В этом номере опубликованы оставшиеся снимки конкурса «Бердская красавица-2020». Скоро подводим итоги.

Курьер.Среда.Бердск, №41/2019

Сегодня, 30 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №41/2019.

В номере вы прочтете:

1. Остановку с кладбища перенесли в центр Бердска.

2. Какая доплата к пенсии будет у бердчан с 1 января 2020 года?

3. Задайте вопрос мэру.

4. Отказалась от денег на квартиру фронтовичка Мария Левина.

5. Зимнего фонтана в Бердске не будет.

6. Что делать с железными гаражами в Бердске?

7. Парик за 5000 рублей украл мужчина в Бердске.

8. Листы железного профиля угрожают жизни детей и взрослых в военном городке.

9. 10-летний мальчик сломал ногу на разбитом стеклопакете.

10. Дорогу к школе в Южном сделали.

11. Зубы мудрости.

12. Бердская красавица — еще фото. И прием снимков окончен.

13. Не пускают в туалет жительницу Бердска.

14. Какой первый признак наркомана?

15. Центр онкологической помощи откроют в Бердске.

На обложке — 6 суток искали школьника в Бердске. Не нашли.

Опубликованы снимки конкурса «Бердская красавица-2020».

Фото Бердская красавица-2020

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.