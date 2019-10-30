Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 30 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №41/2019.
В номере вы прочтете:
1. Остановку с кладбища перенесли в центр Бердска.
2. Какая доплата к пенсии будет у бердчан с 1 января 2020 года?
3. Задайте вопрос мэру.
4. Отказалась от денег на квартиру фронтовичка Мария Левина.
5. Зимнего фонтана в Бердске не будет.
6. Что делать с железными гаражами в Бердске?
7. Парик за 5000 рублей украл мужчина в Бердске.
8. Листы железного профиля угрожают жизни детей и взрослых в военном городке.
9. 10-летний мальчик сломал ногу на разбитом стеклопакете.
10. Дорогу к школе в Южном сделали.
11. Зубы мудрости.
12. Бердская красавица — еще фото. И прием снимков окончен.
13. Не пускают в туалет жительницу Бердска.
14. Какой первый признак наркомана?
15. Центр онкологической помощи откроют в Бердске.
На обложке — 6 суток искали школьника в Бердске. Не нашли.
Опубликованы снимки конкурса «Бердская красавица-2020».
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