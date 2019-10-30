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Дождались: Надземный пешеходный переход в поселке Новый Бердска построят на Чуйском тракте

14:15 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Работы проведут с поочередным закрытием крайних полос движения автотранспорта в обоих направлениях, а на время монтажа пролетного строения движение будет осуществляться в объезд – через поселок Новый.

Дождались: Надземный пешеходный переход в поселке Новый Бердска построят на Чуйском тракте
В Новом поселке простоят через федеральную трассу надземный пешеходный мост

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию на строительство надземного перехода в Бердске, устройство стационарного электрического освещения на участках автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области и Алтайском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией — автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Трасса входит в состав азиатского маршрута AH4, кроме того, исторический Чуйский тракт стал частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией.

Проектной документацией, одобренной, экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода общей длиной 80,98 м на 31 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Переход установят на пересечении Бердского шоссе и улицы Новосибирская в поселке Новый, находящемся на северной границе Бердска. Работы проведут с поочередным закрытием крайних полос движения автотранспорта в обоих направлениях, а на время монтажа пролетного строения движение будет осуществляться в объезд – через поселок Новый.

Строящийся надземный переход предназначен для безопасного пересечения автомобильной дороги между остановками общественного транспорта. С целью обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями передвижения переход оборудуют подъемными платформами с шахтами, остекленными с трех сторон, на лестничных сходах к ступеням приварят элементы колясочных сходов, а также установят перильное ограждение на мосту и на лестничных сходах. Светопрозрачное ограждение будет установлено на всем протяжении моста — пролетном строении, поворотных площадках и лестничных сходах. Переход будет освещен.

Также в ходе реализации проектных решений перенесут автобусную остановку по правой стороне по ходу движения, разберут заездной карман, обустроят посадочную площадку и площадку ожидания, автопавильон, пешеходные дорожки от посадочной площадки до пешеходного моста и подъемных лифтов.

В рамках реализации еще двух проектов, рассмотренных экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, на участках Чуйского тракта в Новосибирской области и в Алтайском крае установят стационарное электрическое освещение, что позволит создать условия для безопасного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов.

В Алтайском крае осветят участок подъезда к Барнаулу на км 2+200 — км 11+390 дороги Р-256 «Чуйский тракт», общей протяженностью 9166 м, расположенный на территории городов Барнаул и Новоалтайск.

В Новосибирской области работы пройдут на территории Искитимского района. Там будет обеспечено стационарное освещение внеуличных пешеходных переходов на км 75+010 длиной 194 м и км 75+970 длиной 150 м, в городе Искитиме — на участках км 55+970 — км 56+400 и км 57+785 — км 58+220 общей протяженностью 865 м, в поселке Евсино – на участке км 70+300 – км 70+600 протяженностью 234 м, в населенном пункте Карамокомбинат — на участке км 78+950 – км 79+280 протяженностью 330 м и в деревне Евсино — на участке км 79+885 – км 81+222 протяженностью 1337 м.

Проекты по освещению Чуйского тракта реализуются в рамках мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы).

Источник: gge.ru

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