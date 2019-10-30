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Разрушили новый асфальт в городском парке из-за аварий на сетях КБУ Бердска

15:00 30.10.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Первая яма появилась более года назад. Затем к ней присоединились еще две. Депутаты призывают КБУ восстановить благоустройство до 9 Мая 2020 года.

Разрушили новый асфальт в городском парке из за аварий на сетях КБУ Бердска
Городской парк — одно из любимых мест для прогулок бердчан

Раскопанная территория в районе кинотеатра «Орион» портит весь вид городского парка в Бердске. Об этом говорили депутаты на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Они предложили свою помощь в решении данной проблемы.

КБУ раскопал часть территории городского парка еще в 2018 году, отметила директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова. Благоустройство не сделали.

— Мы обращались три раза. Писали письмо в горадминистрацию в просьбой взять ситуацию на контроль и обсудить на штабе по подготовке к зиме. Письмо мы получили. Авария ликвидирована. Раскопана еще одна яма рядом. Пообещали восстановить благоустройство в 2020 году. Причем разрушили асфальтовое покрытие, сделанное по новому проекту. И оно должно служить сегодня пешеходной дорожкой повышенного качества для бердчан, — подчеркнула Исламова.

Депутаты акцентировали, что в городском парке, уже даже не две, а три ямы. И все из-за ликвидации аварий КБУ.

Все согласились с тем, что теперь уже поздно проводить благоустройство. Но сделать его необходимо качественно в следующем году.

— Пусть это будет в 2020 году, но чтобы это было серьезно. Чтобы это были серьезные запланированные работы, так как там все сделано было по технологии: и щебенка, и отсыпка, — подчеркнула Елена Ивановна.

Депутаты решили направить письмо в КБУ в предложением провести благоустройство на разрытых участках городского парка до 9 Мая 2020 года.

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