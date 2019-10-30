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За изготовление 122 кг солей в гараже Бердска двух жителей Беларуси приговорили к 28 года тюрьмы на двоих

13:30 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Кроме изготовления, они делали закладки. Одному дали 16 лет строгого режима, второму — 12 лет.

За изготовление 122 кг солей в гараже Бердска двух жителей Беларуси приговорили к 28 года тюрьмы на двоих
В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу о производстве наркотиков

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организованной группой), сообщает Прокуратура НСО.

В суде установлено, что весной 2018 года двое злоумышленников прилетели из Республики Беларусь в город Новосибирск. Они арендовали в городе Бердске Новосибирской области производственное помещение, где производили с 14 мая 2018 года по 19 июля 2019 года в особо крупном размере наркотические средства (производное N-метилэфедрона).

Еще один подельник, в отношении которого суд ранее постановил обвинительный приговор, прятал наркотики в «тайники-закладки» и посредством переписки в сети «Интернет» передавал информацию об их местонахождении руководителю организованной группы. В свою очередь, подсудимый по уголовному делу, прибыв из Белоруссии, по поручению организатора изымал из тайников наркотические средства, расфасовывал и помещал в другие тайники с целью последующего незаконного сбыта, а информацию об их местонахождении сообщал руководителю организованной группы.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли свыше 122 килограммов синтетических наркотических средств из оборудованных в лесу тайников, производственного цеха и гаража в Новосибирске.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинения и в зависимости от роли каждого приговорил мужчин к 16 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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От редакции

Достойный приговор?

Аноним, 30 октября 2019 13:43
НВР: нет, ибо мало!
такие приговоры должны быть показательными и устрашающими, иначе толку мало.
Вышка и никаких вариантов!

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