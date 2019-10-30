Хоккеист Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства

Шумиха в отечественной прессе поднялась после того, как стало известно, что у хоккеиста помимо российского гражданства есть и американское.
Что в этом ужасного понять не могу, но все же.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» 28 октября попал в центр «обстрела» хейтеров, после того юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у Малкина, который является членом общественного движения Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Малкин подтвердил наличие американского гражданства, о чем сообщил журналистке Шэйли Андерсон.
Отметим, что в минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка.
Источник: odds.ru
Про Малкина (и других) тоже в толк взять не могу: что тут такого страшного то? Имеет, не скрывает, в двуличии не замечен, в сборной играет за РФ когда зовут.
Нашли блин проблему на пустом месте. Что, реальных проблем уже не осталось чтобы обсасывать чтоли?
Владимир Владимирович, думаю огорчился. Измена пришла откуда не ждали, от хоккеиста сборной РФ.
Невозможно представить наличие российского (или китайского, любого) паспорта у Гретцки, Лемье, Месье или Айзермана.
Малкин - фэйковый партиот, и фэйковая хоккейная звезда.
Малкин должен быть выведен из состава сборной НАВСЕГДА.