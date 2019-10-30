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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства

13:45 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Малкина — членом общественного движения Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства
Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства

Шумиха в отечественной прессе поднялась после того, как стало известно, что у хоккеиста помимо российского гражданства есть и американское.
Что в этом ужасного понять не могу, но все же.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» 28 октября попал в центр «обстрела» хейтеров, после того юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у Малкина, который является членом общественного движения Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Малкин подтвердил наличие американского гражданства, о чем сообщил журналистке Шэйли Андерсон.

Отметим, что в минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка.

Источник: odds.ru

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От редакции

А как паспорт США может мешать убеждениям?

Новый мэр, 30 октября 2019 14:47
Очень патриотично,двух "мамок сосет" Малкин
Аноним, 30 октября 2019 15:32
Это оппозиционеры сосут с двух сторон: деньги из РФ и деньги из западных фондов

Про Малкина (и других) тоже в толк взять не могу: что тут такого страшного то? Имеет, не скрывает, в двуличии не замечен, в сборной играет за РФ когда зовут.
Нашли блин проблему на пустом месте. Что, реальных проблем уже не осталось чтобы обсасывать чтоли?
Аноним, 30 октября 2019 14:47
Кто это?
Аноним, 30 октября 2019 14:57
является членом общественного движения Putin Team...
Владимир Владимирович, думаю огорчился. Измена пришла откуда не ждали, от хоккеиста сборной РФ.
Невозможно представить наличие российского (или китайского, любого) паспорта у Гретцки, Лемье, Месье или Айзермана.
Малкин - фэйковый партиот, и фэйковая хоккейная звезда.
Малкин должен быть выведен из состава сборной НАВСЕГДА.
Аноним, 30 октября 2019 15:23
А что на самом деле тут такого? не чиновник, не силовик, никто из тех, кому это запрещено иметь по закону.. Человек зарабатывает деньги своим талантом, и право каждого человека решать самому где ему жить и какое гражданство иметь. и так же ровно как и гражданина какой страны ему поддерживать в рамках президентских компаний. Для меня лично больше оскорбляет как раз тот факт что эти талантливейшие ребята (Овечкин, Малкин и многие другие) поддерживают как раз антинародную политику, направленную на ограбление собственной страны, развернутую нынешней властью.
Аноним, 30 октября 2019 15:53
"является членом общественного движения Putin Team..."...ну и? Одно другому не мешает. Он там почти 15 лет работает. При этом не убежал в погонах/не продал какие-то секреты. Пустой фейковый бухтёж.

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