Хоккеист Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства

Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства

Шумиха в отечественной прессе поднялась после того, как стало известно, что у хоккеиста помимо российского гражданства есть и американское.

Что в этом ужасного понять не могу, но все же.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» 28 октября попал в центр «обстрела» хейтеров, после того юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбурга», рассказал о наличии американского гражданства у Малкина, который является членом общественного движения Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Малкин подтвердил наличие американского гражданства, о чем сообщил журналистке Шэйли Андерсон.

Отметим, что в минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка.

Источник: odds.ru