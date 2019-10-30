Фото: удивительные люди в Бердске! А точнее — безбашенные! Похоже, Шариков всё же оставил потомство в Бердске!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:

Всё-таки удивительные люди встречаются в нашем городке. Я бы даже сказал — безбашенные. Вот возводят они сейчас пристройку к одному из корпусов на территории бывшего ПО \»Вега\», но мусор таскают мешками к контейнерам дома на Вокзальной, 52. А зачем им тратить деньги на машину? Так проще. И дыру метров в 30 проломили в заводском заборе — видно тоже для удобства, на фиг объезжать- то? Стена же вроде ничья — тогда не жалко. А ну её бульдозером! Теперь там грязища и кучи земли. Прав был профессор Преображенский — \» разруха не в клозетах, а в головах\». Похоже, Шариков всё же оставил потомство.)