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Фото: удивительные люди в Бердске! А точнее — безбашенные! Похоже, Шариков всё же оставил потомство в Бердске!

16:12 30.10.2019
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Вот возводят они сейчас пристройку к одному из корпусов на территории бывшего ПО \»Вега\», но мусор таскают мешками к контейнерам дома на Вокзальной, 52. А зачем им тратить деньги на машину?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Всё-таки удивительные люди встречаются в нашем городке. Я бы даже сказал — безбашенные. Вот возводят они сейчас пристройку к одному из корпусов на территории бывшего ПО \»Вега\», но мусор таскают мешками к контейнерам дома на Вокзальной, 52. А зачем им тратить деньги на машину? Так проще. И дыру метров в 30 проломили в заводском заборе — видно тоже для удобства, на фиг объезжать- то? Стена же вроде ничья — тогда не жалко. А ну её бульдозером! Теперь там грязища и кучи земли. Прав был профессор Преображенский — \» разруха не в клозетах, а в головах\». Похоже, Шариков всё же оставил потомство.)

Фото: удивительные люди в Бердске! А точнее безбашенные! Похоже, Шариков всё же оставил потомство в Бердске! Фото: удивительные люди в Бердске! А точнее безбашенные! Похоже, Шариков всё же оставил потомство в Бердске!

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От редакции

А где еще в Бердске Шариков забыл потомство?

Цукен, 30 октября 2019 16:20
А вы эти мешки опять на стройку отнесите. И даже лучше высыпать содержимое прямо им под ноги.
Филип, 30 октября 2019 16:44
Не шариков а потомство клима чугункиных их здесь полно ооооооооо
igk63, 30 октября 2019 18:02
Потомки Шарикова понаехали в тихий Бердск за последние 20 лет.
Аноним, 30 октября 2019 20:20
Бгг, если вы про тех кто работает в академе, то у меня для вас плохие новости: это лучшая часть бердчан.
Аноним, 30 октября 2019 20:06
Чудят все, и соседи по дому и спристройкой на заводе тоже много проблем. Дорогу всю извозюкали землёй. Мусор не убераю за собой. Жильцы 52 дома тоже не отличаются. Каждый вечер вижу как подоконники бетонные и другой строительный мусор выносят. В общем с себя надо начать! Порядок в голове, порядок дома!

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