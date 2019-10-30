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Заступник: Подросток рубил топором голову брату, вонзившему нож в отца

18:00 30.10.2019 Фото: pixabay.com
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Мужчины с тяжелыми травмами были госпитализированы, до настоящего времени проходят стационарное лечение.

Заступник: Подросток рубил топором голову брату, вонзившему нож в отца
Мужчины с тяжелыми травмами были госпитализированы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области принято к своему производству уголовное дело в отношении 15-летнего жителя села Глухониколаевка Нижнеомского района Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 11 октября 2019 года 44-летний житель села Глухониколаевка распивал спиртные напитки со своим 28-летним пасынком. Во время застолья произошел конфликт, в результате которого молодой человек ударил отчима ножом. Очевидцем происшествия стал 15-летний родной сын мужчины, который пытаясь защитить отца, схватил топор и нанес удары по голове обидчику. Мужчины с тяжелыми травмами были госпитализированы, до настоящего времени проходят стационарное лечение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: Следком

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От редакции

Как вам способы защиты?

Аноним, 30 октября 2019 19:20
Уважаемая редакция! Да сколько же можно эти ужасы смаковать, что ни день, то сплошной криминал. Что у нас нет ничего хорошего, о чем бы мы смогли у вас прочитать. Надоело. Давайте уважать читателей, ведь все это читают подростки. Знакомьте их с хорошими делами, а не с ужасами.

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