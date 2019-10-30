5 полезных советов, для больных диабетом

Отказ от вредных привычек и диета способны воздействовать на уровень сахара и холестерина в крови. А какие полезные привычки следует взять на вооружение еще, читаем в статье.

Если делать все обследования своевременно, то последствия сахарного диабета будут не так плачевны

Сахарный диабет — бич современного общества. От этого заболевания страдают очень многие. До 97 процентов пациентов также страдают от повышенного уровня холестерина в крови. Каких принципов здорового образа жизни надо придерживаться, чтобы избежать резких скачков холестерина, рассказываем в нашем материале.

Принцип №1: диета

Необходимо придерживаться определенного питания. Гипохолестеринования диета позволяет снизить «плохой» холестерин, поступающий с едой. В основном из рациона исключаются трансжиры — колбасы, выпечка, маргарин, майонез и так далее. К тому же лучше снизить количество потребляемых продуктов с жирами животного происхождения. А нерафинированные масла наоборот есть побольше. К ним относят жирную рыбу, оливковое, льняное масла. Именно они являются источником полезных жирных омега-3 кислот.

Принцип №2: активный образ жизни

Спорт, йога, физические нагрузки крайне важны для контроля уровня холестерина в крови. При сахарном диабете да и вообще это лучшее средство для сохранения здоровья. Лучше всего отдавать предпочтение аэробным нагрузкам, например, ходьбе, плаванию, подвижным видам спорта и играм на свежем воздухе, велосипеду.

Принцип №3: избавиться от лишнего веса

Это одно из главных условий, которое нужно соблюсти для здоровья. Из-за лишнего веса может ухудшиться состояние при сахарном диабете. К тому же он является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Принцип №4: отказ от вредных привычек

Кто не знает о вреде пагубных привычек? Курение может ухудшить кровообраение и увеличить риск развития сердечно-сосудистых недугов. А ведь и без того при сахарном диабете страдают сосуды, особенно периферические. Алкоголь же может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, отрицательно повлиять на липидный обмен.

Принцип №5: не гнушайтесь медицинских обследований

Подобные врачебные вмешательства только полезны при сахарном диабете. Ведь так можно держать под контролем все жизненно важные показатели: уровень глюкозы, уровень холестерина в крови. Изменения могут быть обнаружены не вовремя, тогда будет слишком поздно. А если делать всё своевременно, то последствия будут не так плачевны.

Источник: МедикФорум