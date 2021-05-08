Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая

Последний месяц весны 2021 года выдался крайне неблагоприятным для метеозависимых людей. В этом месяце будет несколько магнитных бурь, причем некоторые дни будут с очень сильными колебаниями магнитного поля.
Самая сильная и затяжная буря в мае 2021 года ожидается как раз в середине месяца. начнется она 12 мая и закончится только к 17 мая. Причем самыми неблагоприятными окажется пиковые дни 13 и 14 мая - в эти дни сила ударов будет доходить до 6 баллов.
Остальные дни указанного периода ознаменуются ударами силой 4 балла.
Следующий неблагоприятный период - 20 и 21 мая. Будут колебания на уровне 4 баллов.
30 и 31 мая ожидается буря силой около 3-4 баллов.
Прогнозы предварительные и даты, как и сила колебаний, могут незначительно сдвигаться - лучше ежедневно просматривать прогнозы лабораторий.
Чаще всего от магнитных бурь страдают пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания. Если вы в периоды магнитных бурь испытываете сильные головные боли, скачки давления, бессонницу, раздражительность либо другие неприятные симптомы, то вам рекомендуется пройти обследование у врачей. поскольку люди с хорошим состоянием здоровья не реагируют на колебания магнитного поля Земли.
Сама по себе метеозависимость - это не заболевание, она лишь обостряет те проблемы, которые уже имеются в организме. Поэтому вам нужно узнать, что не так, и предпринимать меры по лечению своего организма.
также рекомендуется максимально приблизить свой образ жизни к здоровому. Луше высыпаться, качественно отдыхать, не злоупотреблять неправильной пищей и алкоголем. Рекомендуется исключить кофе и тонизирующие напитки, так как они негативно сказываются на тонусе сосудов.