В каких сферах чаще всего подрабатывают россияне?

Многие россияне, помимо основной работы, имеют подработку и больше всего — по 12 процентов — в сфере образования и деловых услуг, выяснил в ходе исследования сервис поиска персонала Работа.ру.
«Самыми популярными сферами, в которых подрабатывают россияне, стали деловые и образовательные услуги (по 12 процентов). В пятерку также вошли строительство (восемь процентов), компьютерная помощь и торговля — по семь процентов опрошенных выбрали эти варианты», — говорится в исследовании.
В варианте «Другое» многие респонденты обозначили бухгалтерские услуги, заработок в интернете и работу с текстами для СМИ и блогов.
При этом большинство сотрудников не скрывают подработки от руководства, и лишь 20 процентов опрошенных сознательно скрывают факт подработки, так как считают это своим личным делом.
Работа.ру — один из ведущих сервисов для поиска массового и линейного персонала в России — в ходе исследования опросил 1,2 тысячи респондентов по всей России в сентябре 2019 года.
Источник: РИА Новости