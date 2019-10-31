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В каких сферах чаще всего подрабатывают россияне?

11:11 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Самыми популярными сферами, в которых подрабатывают россияне, стали деловые и образовательные услуги (по 12%). В пятерку также вошли строительство (8%), компьютерная помощь и торговля

В каких сферах чаще всего подрабатывают россияне?
Эксперты рассказали, в каких сферах чаще всего подрабатывают россияне

Многие россияне, помимо основной работы, имеют подработку и больше всего — по 12 процентов — в сфере образования и деловых услуг, выяснил в ходе исследования сервис поиска персонала Работа.ру.
«Самыми популярными сферами, в которых подрабатывают россияне, стали деловые и образовательные услуги (по 12 процентов). В пятерку также вошли строительство (восемь процентов), компьютерная помощь и торговля — по семь процентов опрошенных выбрали эти варианты», — говорится в исследовании.

В варианте «Другое» многие респонденты обозначили бухгалтерские услуги, заработок в интернете и работу с текстами для СМИ и блогов.

Четверть респондентов тратят на подработки более 12 часов в неделю, еще по 46 процентов подрабатывают менее шести часов в неделю. От шести до девяти часов уделяют подработке 14 процентов респондентов, 11 процентов подрабатывают от девяти до 12 часов. Всего четыре процента опрошенных отметили, что подработка занимает у них менее часа в неделю.
При этом большинство сотрудников не скрывают подработки от руководства, и лишь 20 процентов опрошенных сознательно скрывают факт подработки, так как считают это своим личным делом.
Работа.ру — один из ведущих сервисов для поиска массового и линейного персонала в России — в ходе исследования опросил 1,2 тысячи респондентов по всей России в сентябре 2019 года.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Где подрабатываете вы?

Аноним, 31 октября 2019 12:44
Лучше скажите , какова причина, толкающая квалифицированного специалиста, начать подрабатывать? Алчность? Неуёмная жадность к деньгам? Желание разнообразить свой досуг? Неумение занять себя в своё свободное время? Или всё-таки легендарная фраза госпожи Голиковой о "феномене" работающих, но при этом почему-то , "ни с того ни с сего", нищих России? Эта статья очень похожа на "опрос" фискальных служб, о взимании дополнительных налогов, с хвастунов!

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