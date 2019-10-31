8 действенных способов, позволяющих оставаться молодым

Соблюдая определенные правила, можно сохранить молодость и красоту намного дольше. Отказ от курения, употребление свежих и натуральных продуктов и еще 6 способов, которые помогут повернуть время вспять.

Насколько моложаво мы выглядим, зависит в основном от генетических факторов

Питание, способность расслабляться, избегание солнечного света, физическая активность, отказ от курения являются лучшими из доступных нам способов затормозить старение.

Насколько моложаво мы выглядим, зависит в основном от генетических факторов: на 60 процентов это определяется нашей биологией. Но на 40 процентов свежесть и моложавость внешнего облика зависят от влияния внешних факторов, которые могут способствовать раннему появлению морщин и дряблости кожи. Контролировать эти факторы нам вполне по силам.

«Уже с 30 лет кожа у женщин начинает меняться. Она теряет эластичность и влагу, на ней появляются первые морщины. У мужчин этот процесс обычно начинается в возрасте 35 лет. После 40 лет процесс образования морщин интенсифицируется, и совсем избежать морщин физически невозможно. Однако мы можем их задержать их появление», — отмечают ученые.

Вот какие советы дают специалисты для этого.

Избегать сильного солнечного света. Солнечный ультрафиолет атакует клетки и может навсегда нарушить их функциональность. Кроме того, ультрафиолетовые лучи способствуют расщеплению коллагена в коже. Предотвратить появление морщин, вызванных ультрафиолетом, помогают следующие меры:

за полчаса до выхода на улицу следует наносить на кожу водостойкий крем с высоким SPF;

не пользоваться соляриями;

не загорать летом в обеденное время.

Воздерживаться от курения. У курильщиков морщины образуются быстрее, и их больше, чем у некурящих людей. Из-за никотина в сигаретах кровеносные сосуды сужаются, а угарный газ блокирует поступление кислорода и питательных веществ в кожу. Кроме того, у курильщиков кожи отличается сниженной способностью связывать влагу ниже. Также для кожи курящих людей характерно сильное повреждение ее глубоких слоев, что также связано с нарушением кровообращения, провоцируемого потреблением компонентов сигарет и табачного дыма.

Достаточно спать. Во время сна стимулируется производство интерлейкинов — белков, которые поддерживают иммунную систему. Постоянное недосыпание мешает осуществляться этому важному механизму. В итоге с ослаблением иммунных ресурсов организма в нем происходят различные негативные изменения — возникают проблемы с концентрацией внимания, усталость, депрессия, а также могут возникнуть морщины.

Потребность во сне варьируется индивидуально, но в среднем это от семи до восьми часов. Женщинам обычно нужно больше спать, чем мужчинам. При оптимальном ритме сна-бодрствования человек днем чувствует себя свежим и отдохнувшим, а ночью может хорошо спать.

Советы для улучшения сна:

не пейте напитки с кофеином после полудня;

спите на хорошем матрасе;

добивайтесь темноты в комнате;

спите в хорошо проветриваемом помещении;

избегайте поздних приемов пищи.

Употреблять свежие натуральные продукты. Здоровый рацион, а также достаточное потребление воды являются важными факторами, защищающими от раннего старения. Прежде всего, важно отказываться от продуктов глубокой переработки, употреблять больше свежих и натуральных. Особенно полезны пищевые источники антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, — продукты с витаминами А, С и Е.

Избегать агрессивного, избыточного ухода за лицом. Не только отсутствие ухода, но и его чрезмерность вредна для кожи. Слишком частые прием душа и мытье с использованием пенящихся средств, а также постоянные умывания с применением глубоко очищающих и абразивных компонентов лишают кожу защитных жиров и влаги. В результате она может стать пересушенной, склонной к повреждениям и воспалению. Особенно сильно могут вредить коже щелочные мылящие средства, очищающая косметика со спиртом, средства для ухода и чистки на основе поверхностно-активных веществ или с лаурилсульфатом натрия.

Стимулировать кровообращение с помощью спорта. Спорт и регулярная физическая активность замедляют процесс старения. Даже небольшой объем движений способствует циркуляции кожи, снабжению ее питательными веществами и удалению конечных продуктов обмена веществ. Кроме того, физические нагрузки защищают от развития ожирения и связанных с ним заболеваний, ускоряющих старение или тесно ассоциирующихся с ним — диабета 2 типа, артрита суставов, гипертонии и сердечно-сосудистых недугов.

Наилучший омолаживающий эффект в спорте достигается за счет сочетания тренировок на выносливость и наращивание мышечной массы. В то же время избыточные нагрузки могут привести к переутомлению и навредить здоровью и внешности.

Расслабляться. Определенное количество здорового стресса необходимо, но слишком сильный стресс и постоянное переутомление могут ускорить процесс старения. Нет времени на завтрак по утрам, нет времени на перерыв на обед и нет времени на занятия спортом вечером. Есть люди, которые никогда ничего не успевают и постоянно находятся в состоянии стресса. В долгосрочной перспективе это может привести к потере волос и проблемам с кожей.

Чтобы чувствовать себя более расслабленно, надо уметь управлять временем, поэтому старайтесь планировать все свои дела наперед. Иногда балуйте себя чем-нибудь полезным для вашего психического здоровья – это может быть массаж или короткий перерыв с отключением от будничных хлопот. Порой для расслабления достаточно длительной прогулки или принятия ванны с расслабляющей музыкой.

Уметь быть счастливым. Ощущения счастья и удовлетворенности жизнью связаны с высвобождением «гормонов радости», таких как серотонин. Благодаря серотонину мы хорошо спим, легче реагируем на неприятности, не страдаем от депрессий. Те, кто счастлив, обычно выглядят моложе. Такие люди чаще смеются, а смех не только активизирует многие мышцы, но и улучшает снабжение организма кислородом, тренирует легкие и стимулирует кровообращение и функции мозга, уменьшает напряжение. Все это самым лучшим образом сказывается на внешнем облике.

Источник: МедикФорум