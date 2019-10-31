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Полуголая женщина спала у дома №118 по ул. Красная Сибирь. Кто ее разбудил?

08:47 31.10.2019
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Она мирно спала у третьего подъезда,ж а потом исчезла. Куда звонить в таких случаях?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Егор:

Вышел на улице и был удивлен: около 3 подъезда дома №118 по ул. Красной Сибири лежала полуголая женщина. Я так и не понял: спит она или мертва. Но проверять не стал. Но потом она исчезла. Видели спящих голых женщин на улице? Куда звонить, чтобы разбудить ее?

От редакции: «Курьер. Среда. Бердск» обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием по данному факту. Информация не подтвердилась. если вы стали свидетелем подобных ситуация,, сообщайте об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по номеру телефона — 83-83-41 — 3-00-10.

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От редакции

Видели на улице спящих голых женщин?

Новый мэр, 31 октября 2019 09:00
А почему не обогрел? на улице холодно

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