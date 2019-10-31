Полуголая женщина спала у дома №118 по ул. Красная Сибирь. Кто ее разбудил?

Она мирно спала у третьего подъезда,ж а потом исчезла. Куда звонить в таких случаях?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Егор:

Вышел на улице и был удивлен: около 3 подъезда дома №118 по ул. Красной Сибири лежала полуголая женщина. Я так и не понял: спит она или мертва. Но проверять не стал. Но потом она исчезла. Видели спящих голых женщин на улице? Куда звонить, чтобы разбудить ее?

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