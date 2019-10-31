Насмерть сбил 67-летнюю женщину водитель Nissan в Новосибирской области

Погибшая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В Ордынском районе произошло смертельное ДТП

30 декабря на 10-м километре автодороги К-18Р «Новосибирск – Камень на Оби» в районе с. Кирза 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» совершил наезд на 67-летнюю женщину, жительницу Ордынского района, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Источник: МВД по НСО