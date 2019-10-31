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Насмерть сбил 67-летнюю женщину водитель Nissan в Новосибирской области

11:15 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Погибшая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Насмерть сбил 67 летнюю женщину водитель Nissan в Новосибирской области
В Ордынском районе произошло смертельное ДТП

30 декабря  на 10-м километре автодороги К-18Р «Новосибирск – Камень на Оби» в районе с. Кирза 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» совершил наезд на 67-летнюю женщину, жительницу Ордынского района, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Источник: МВД по НСО

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