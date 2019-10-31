31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Видео операции по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади опубликовал Пентагон

11:30 31.10.2019 Фото: скриншот
2 1

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ* (запрещена в РФ) подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.

Видео операции по уничтожению Абу Бакра аль Багдади опубликовал Пентагон
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыл ее детали.
На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.
«Здесь мы видим объект, … где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», — заявил журналистам командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, на видео также показано, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».
Маккензи добавил, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади. По его словам, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).
Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ* подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.
Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.
Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать».
Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» террориста.
В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Повлияет это на террористов?

Гость, 31 октября 2019 12:28
Не стали вату катать.
Психиатр, 31 октября 2019 12:56
Переведи.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЭкс-директор КБУ Кожин: мэр Бердска был взбешен, узнав о вымогательстве взятки у гендиректора МК "Сибиряк"
13:45 31-10-2019
Экс-директор КБУ Кожин: мэр Бердска был взбешен, узнав о вымогательстве взятки у гендиректора МК
Бердск64 телефонные точки действовали в 1944 году в Бердске
13:30 31-10-2019
64 телефонные точки действовали в 1944 году в Бердске
Мужчина насиловал два года девятерых малолетних в детском доме Челябинской области
13:15 31-10-2019
Мужчина насиловал два года девятерых малолетних в детском доме Челябинской области
Характеристику КГБ на Владимира Путина рассекретили в Петербурге
13:00 31-10-2019
Характеристику КГБ на Владимира Путина рассекретили в Петербурге
Новый вид телефонного мошенничества: звонят и представляются сотрудниками СК и МВД
12:45 31-10-2019
Новый вид телефонного мошенничества: звонят и представляются сотрудниками СК и МВД
БердскГорел мусор на заброшке лесоторговой базы в Бердске
12:30 31-10-2019
Горел мусор на заброшке лесоторговой базы в Бердске
Путин: нужно обнулить взаимные претензии России и Украины по газу 1
12:15 31-10-2019
Путин: нужно обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Бердск5 ноября объявил новый сбор отряд «Лиза Алерт» в Бердске
12:00 31-10-2019
5 ноября объявил новый сбор отряд «Лиза Алерт» в Бердске
БердскМаксимум на 4,9% вырастут тарифы на ЖКХ в 2020 году по указанию Дмитрия Медведева в Бердске 1
11:45 31-10-2019
Максимум на 4,9% вырастут тарифы на ЖКХ в 2020 году по указанию Дмитрия Медведева в Бердске
Видео операции по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади опубликовал Пентагон 2
11:30 31-10-2019
Видео операции по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади опубликовал Пентагон