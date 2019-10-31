Ножом угрожал полицейским житель Новосибирска

Недовольный действиями полицейских обвиняемый продемонстрировал им предмет (нож, вставленный рукоятью в металлическую трубу), побежал в их сторону, высказывая требования оставаться на месте.

Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти

Направлено в суд уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, совершенное с использованием самодельной пики.

Заместитель прокурора Дзержинского района г.Новосибирска Денис Городилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.

По версии следователя регионального СКР, 11 июля 2019 года в дежурную часть отдела полиции поступил вызов, что в квартире неустановленные лица ломают входную дверь.

Прибывшие на место происшествия полицейские взвода отдела полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по г.Новосибирску обнаружили находившегося в состоянии опьянения обвиняемого, где составили с ним беседу о причинах их вызова.

Недовольный действиями полицейских обвиняемый продемонстрировал им предмет (нож, вставленный рукоятью в металлическую трубу), побежал в их сторону, высказывая требования оставаться на месте. Мужчина, таким образом, угрожал представителям власти применением насилия в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Обвиняемый вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд г.Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО