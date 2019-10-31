Видео горящего поезда в Пакистане: 73 пассажира сгорели от взрыва газового баллона

Пожар произошел в пассажирском поезде в четверг, огонь уничтожил три вагона. Большинство пассажиров погибли, когда на ходу в панике выпрыгивали из горящих вагонов.

Еще около 40 человек получили травмы, состояние 11 из них оценивается как критическое, отмечает Associated Press

Число погибших в результате пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб увеличилось до 73 человек, сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой власти округа, пишет Интерфакс.

Еще около 40 человек получили травмы, состояние 11 из них оценивается как критическое, отмечает Associated Press.

Ранее сообщалось о 62 погибших и 30 пострадавших.

Пожар произошел в пассажирском поезде в четверг, огонь уничтожил три вагона. Большинство пассажиров погибли, когда на ходу в панике выпрыгивали из горящих вагонов.

Причиной пожара, по словам министра железнодорожного сообщения страны Рашида Ахмеда, стал взрыв газового баллона.