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9 686 детей-сирот живут в Новосибирской области

09:30 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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На учете в органах опеки Новосибирской области состоят 1 600 семей усыновителей, в которых проживают порядка 2 000 детей.

9 686 детей сирот живут в Новосибирской области
В Новосибирской области уменьшилось количество детей-сирот

Профилактика социального сиротства, меры поддержки устройства детей-сирот и развитие форм усыновления – в Новосибирской области проводится масштабная работа для снижения числа детей-сирот. О реализуемых в регионе мероприятиях рассказала на пресс-конференции 30 октября заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.
«Сохранение родной семьи для ребенка и семейное устройство детей, утративших родительское попечение – приоритетные направления в сфере опеки и попечительства. Выстроенная система профилактики дает свои результаты – в Новосибирской области сохраняется тенденция к уменьшению общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году в базе данных числится 9 686 детей, тогда как в 2017 году – 9 961 ребенок», – сообщила Ольга Потапова, подчеркнув, что процент численности детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, также стабильно высок на протяжении трех лет – 93% от общего количества сирот.

Говоря о семейных формах устройства, Ольга Потапова выделила усыновление как приоритетную. Было отмечено, что между усыновителями и усыновляемым ребенком не только складываются близкие родственные отношения, но и происходит юридическое закрепление этих отношений, когда усыновленный ребенок в своих правах и обязанностях приравнивается к кровному, и усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности. Согласно статистике, на учете в органах опеки Новосибирской области состоят 1 600 семей усыновителей, в которых проживают порядка 2 000 детей. Более 5 000 детей воспитываются в семьях опекунов (попечителей), 3,7 тысяч детей – в приемных семьях.

Всего в Новосибирской области существуют 3 формы семейного устройства детей-сирот: усыновление/удочерение; установление опеки (в отношении детей до 14 лет) /попечительства (в отношении детей старше 14 лет); устройство в приемную семью. В части материального стимулирования развития семейных форм устройства детей-сирот предусмотрены как региональные, так и федеральные выплаты.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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