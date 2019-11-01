Внук облил почти слепого сожителя своей бабушки и поджег

Обвиняемый упрекал инвалида в том, что он стал обузой для его бабушки. На почве ссоры молодой человек решил совершить убийство своего оппонента.

В Свердловской области перед судом предстанет ранее судимый местный житель, обвиняемый в убийстве инвалида, совершённом с особой жестокостью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ранее судимого жителя Камышловского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

По данным следствия, днем 27 февраля 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях у своей бабушки — в одной из деревень Камышловского района. Вместе с ним в доме находился и престарелый сожитель бабушки, являющийся инвалидом первой группы по зрению. В процессе общения у обвиняемого возник конфликт с данным пожилым человеком. Обвиняемый упрекал инвалида в том, что он стал обузой для его бабушки. На почве ссоры молодой человек решил совершить убийство своего оппонента. С этой целью он облил его горючей жидкостью и выволок на улицу, где поджёг находившуюся на мужчине одежду. От полученных термических ожогов потерпевший скончался в больнице через непродолжительное время.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком