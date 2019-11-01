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Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска

10:45 01.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Анной
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Жители и бердские коммунальщики полагаю, что РЖД спилили деревья и ветки на своей земле. В мэрии советуют обращаться в АТИ, которая может повлиять на железнодорожников.

Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска
Кучи сухих веток и деревьев лежат возле забора и за гаражами на ул. Калинина

На ул. Калинина в Бердске за забором, отделяющим железнодорожные пути от жилой застройки с начала осени лежат кучи сухостоя. Местные жители возмущены: мало того, что неэстетично, детям приходится идти в школу по проезжей части, так как обочина занята ветками и спиленными деревьями.

— Ладно, машины царапаются, проезжая мимо, людям пройти негде, — обратилась сегодня, 31 октября, в «Курьер. Среда. Бердск» живущая на ул. Калинина Анна. — Улицу и без того прозвали калининскими озерами. У меня сын ходит там каждый день, а тропинки нет. Приходит домой грязный. Уже два месяца такая жуткая картина.

Анна уверена, что РЖД убирали деревья и кусты вдоль своего забора, но не довела дело до конца. К завалам сухостоя добавляют мусор проезжающие автомобилисты. И территория недалеко от железнодорожного переезда просто превратилась в свалку.

— Думали уберут скоро, а никто не чешется. Остался единственный сухой пятачок, и его завалили «отходами производства». Не дай бог пожар случится! — беспокоится Анна.

По ее словам муниципальные службы периодически равняют щебеночную дорогу на ул. Калинина, но прикасаться к обочине они не имеют права — чужая земля. Между тем грейдер каждый раз цепляет ветки с обочины, они попадают на проезжую часть.

Директор Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев подтвердил, что участок, заваленный сухостоем, не принадлежит городу, поэтому кучи спиленных веток — «не его рук дело».

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил «Курьер. Среда. Бердск», что указанная бердчанами территорию — это зона отведения железной дороги. По его словам, город может воздействовать на РЖД через Административно-техническую инспекцию.

— Если не трудно горожанам, они должны обратиться в АТИ. Я сам скажу Дятлову (руководитель АТИ Павел Дятлов — прим. ред.), чтобы он отработал. Надо людям помогать. Мы можем повлиять на железную дорогу, но это процесс долгий, вплоть до суда. Но не думаю, что РЖД «пойдет в отказ». Может, забыли об этом, может, подрядчик схитрил, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артем Вырезков затруднился пояснить ситуацию по телефону и попросил редакцию оформить официальный запрос, приложив фото, чтобы предметно и полно ответить на вопросы бердчан. «Курьер. Среда. Бердск» так и сделал.

Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска

Кучи веток превращаются в свалку

Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска

Ветки за гаражами

Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска

Дорога на ул. Калинина

Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска
Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска
Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска
Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска
Срубили и забыли: на свалку сухих веток вдоль железной дороги жалуются жители Бердска
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От редакции

РЖД забыли про ветки?

+1, 01 ноября 2019 12:17
Похожая тема была.....Обращались и пустота....

https://kurer-sreda.ru/2019/10/02/462857-foto-okolo-vokzala-opyat-vyrubili-derevya-v-berdske

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