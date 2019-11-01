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С отверткой в руках: Банда пьяных детей устроила разборки с пассажирами электрички Новосибирск-Бердск

11:07 01.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пассажиры пригородного поезда в шоке: пьяным был даже 10-летний ребенок. Взрослые вызвали полицию, но она так и не приехала на вокзал. Мальчики хватали бруски со стройки моста на вокзале и гонялись по перрону за «обидчиками».

С отверткой в руках: Банда пьяных детей устроила разборки с пассажирами электрички Новосибирск Бердск
Подростки бродили по перрону в поисках «врагов»

Банда малолетних дебоширов нешуточно напугала пассажиров электрички Новосибирск-Бердск вчера, 31 октября. Подростки продемонстрировали хамское поведение в вагоне №4 рейса, следующего из Новосибирска в 19.20. Об этой истории «Курьер. Среда. Бердск» рассказал житель Бердска Александр.

— Где-то на середине пути в вагон зашли ребята по виду в возрасте от 10 до 14 лет. С собой у них была мини колонка, из динамика которой орала музыка. Все думали, что раз они зашли в электричку, то должны выключить колонку. Но нет. Вдобавок к этому они начали благим матом общаться, если это можно так назвать. Молодой человек сделал им замечание. Они на время успокоились, перешли в другой конец вагона. Но тут они достали бутылки с вином или шампанским, банку с пивом. Снова полился мат и пляски. Народ уже накалился, начал их выгонять, — вспоминает в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр сегодня, 1 ноября.

Шумные подростки вышли в тамбур между вагонами, где продолжили свое веселье. Но исходящий от них шум сподвиг пятерых пассажиров выйти к подросткам и сделать им еще одно замечание.

— Самому старшему было лет 15. Он насторожился. Встал, как бычок, и полез с кулаками. Мужчина привел его в чувства легкой оплеухой. Женщина попыталась вызвать полицию, нажав на тревожную кнопку в вагоне. Но нам сказали, что полиция приедет на вокзал. Ребята перебежали в третий вагон. Начали там плясать и ругаться. Но через несколько минут, снова вернулись с вагон №4. Тогда-то и начались угрозы с матом с их стороны. Подзывали мужчин на драку, показывали нецензурные жесты. Тут женщина увидела, что у одного из подростков в руках отвертка, — рассказал Александр.

Стоит отметить, что в этой компании был совсем ребенок: он визуально выглядел гораздо меньше, на лет 10 максимум. Но он тоже был пьян. Приехав в Бердск, дети решили отомстить своим обидчикам. Толпа подростков схватила бруски со стройки пешеходного моста на вокзале Бердска. Ребята бегали по перрону, в поиске «врагов».

— Полиция так и не приехала. Мы ехали в маршрутке с пассажирами из электрички и все недоумевали: как быть в такой ситуации. Правоохранители не способны защитить от нападения пассажиров электрички. А мы в свою очередь, не в силах применять физическую силу к таким хулиганам. Ведь это чревато последствиями. На устные замечания дети не реагировали. Не понятно, что нужно было делать. В основном все пассажиры ехали домой с работы, и хотели бы это сделать в безопасности и тишине, — подытожил Александр.

Бердчанин отметил, что подобное поведение можно было наблюдать в вагонах пригородных поездов в далеких 2000-х годах. Но тогда в роли агрессора выступали взрослые мужчины.

— Реакции полиции не было никакой. Хотя они бы успели подъехать к вокзалу. Как нам защитить себя от ребят с отверткой? — поинтересовался Александр.

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От редакции

Как защитить себя в подобной ситуации?

Ирина, 01 ноября 2019 11:17
Сталкивались с подобной ситуацией несколько лет назад - подростки избивали своего знакомого в электричке. Полиция на вокзал не приехала.
Аноним, 01 ноября 2019 11:19
Зато не в 90х живем, да? С колен встали. Куда смотрит социальный педагог? А отдел по делам молодежи? В патриотический клуб может их записать?
аноним, 01 ноября 2019 11:23
Родителям с садика нужно прививать уважение к людям,а то будут бегать от своих же детей.Пример- мама со шлепком ребенку по попе.
Аноним, 01 ноября 2019 11:51
Пока такие правоохранители,так и будут разгуливать тети,нанесшие шлепок чужому ребенку.А таких деток учить нужно кулаком,ТОЛЬКО ТАК ОНИ ПОЙМУТ
Аноним, 01 ноября 2019 11:54
если на меня или на мою бабку кинется такая детка с отверткой я ему шею сверну прямо на месте а там что бог даст это так называемое государство меня не защищает
Аноним, 01 ноября 2019 12:05
В Бердске полиция работает очень плохо,часто слышал что на вызовы не приезжают, в принципе как и медицина, пока не помрешь никто не приедет(

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