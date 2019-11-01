Не запретят участие животных в Российских цирках

Хотя опросы показывают, что решительно против цирков с животными настроена примерно половина россиян.

Животные, по словам главы Росгосцирка, привлекают к цирковым представлениям основную часть зрителей, поэтому исключить их участие невозможно

Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что отечественный цирк пока не может обойтись без номеров с участием животных.

Животные, по словам главы Росгосцирка, привлекают к цирковым представлениям основную часть зрителей, поэтому исключить их участие невозможно. По крайней мере — в обозримой перспективе. «Мы не можем отказаться от использования животных, потому что именно они в первую очередь привлекают детей и взрослых. Без животных русское цирковое дело просто не может существовать. Дети в настоящем восторге от цирковых животных», — сказал Шемякин.

Решение о необходимости участия животных в цирковых программах должно приниматься зрителями — считает Шемякин. «Это зрителям решать. Мы может только предполагать, а решают они. На сегодняшний день мы видим, что большинству людей нравятся цирковые программы с участием животных», — добавил генеральный директор Росгосцирка.

Общественные дискуссии о необходимости запрета цирков с животными в России обострились в последнее время — после ряда трагических инцидентов, связанных с нападением цирковых зверей на людей. Социологические опросы, тем временем, показывают, что решительно против цирков с животными настроена примерно половина россиян.

Источник: Planet Today