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Новые ГОСТы на хлеб вступили в силу в России

20:34 01.11.2019 Фото: pixabay.com
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Теперь нельзя изготавливать хлеб из муки «общего предназначения» -для комбикорма. В новых ГОСТах производители хлебобулочных изделий должны использовать исключительно хлебопекарную муку.

Новые ГОСТы на хлеб вступили в силу в России

В новых ГОСТах на хлеб использование муки общего назначения не предусмотрено

С первого ноября 2019-го года в Российской Федерации вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки. 

Что не так со старыми ГОСТами? Они, по словам главы отдела сертификации федерального Центра оценки качества зерна Галины Кулаковой, допускали использование для изготовления хлеба так называемой муки «общего назначения», которая по своим основным параметрам уступает сортовой муке, так как делается из пшеницы, предназначенной для производства комбикорма.

«У хлеба из муки общего назначения ниже качество, однако потребители могут не замечать этого, так как производители используют разнообразные улучшители — последние обеспечивают необходимые пористость, эластичность, объем, и так далее. Безусловно, использование муки общего назначения снижает качество хлеба, потому что сама по себе такая мука подразумевает худшее качество, и никакими улучшителями этого не исправить», — говорит Кулакова.

В новых ГОСТах на хлеб использование муки общего назначения не предусмотрено — производители хлебобулочных изделий должны использовать исключительно хлебопекарную муку. Однако эксперты уверены, что новые государственные стандарты на хлеб не защитят россиян от хлеба с разнообразными добавками.

 Источник: Planet Today
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