«Возвращение» рубля: об укреплении российской валюты заявили немецкие СМИ

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованной в немецком издании Focus.

Как отмечается в материале, после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, рублю удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Снижение доходности в Европе и США заставляет новых инвесторов все больше вкладываться российскую валюту, и оказалось, что спрос на нее весьма высок, пишет автор материала.

В статье также упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.



Международное рейтинговое агентство Fitch ранее присвоило России инвестиционный рейтинг, как у Китая и Индии, — BBB. При этом, отмечает Forbes, Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20 процентов, а 124,14 миллиарда долларов (почти семь процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Центробанка.Аналитики швейцарского банка UBS, в свою очередь, охарактеризовали российскую валюту как «очень интересную для инвестиций». Этому способствовали хорошие фундаментальные экономические показатели — низкая инфляция, отличный платежный баланс, большие золотовалютные резервы, сформировавшиеся благодаря бюджетному правилу.

Источник: РИА Новости