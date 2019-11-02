Как изменится жизнь россиян с 1 ноября?

Например, в ноябре вся готовая молочная продукция будет подлежать электронной ветеринарной сертификации. Вступил в действие закон о суверенном интернете. Что еще? Читайте в материале.

Питьевое молоко, сливки, йогурты и кефир, мороженое (за исключением фруктового и пищевого льда), творог и молодые сыры любой жирности должны иметь ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий»

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян. Изменения связаны со вступлением в силу федеральных законов, постановлений правительства и ведомственных приказов. В основном они касаются информационного, финансового и транспортного законодательства, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» юристы Центра правовой помощи Кирпиков и Партнеры.

Суверенный интернет, запрет на займы с ипотекой, уведомление собственника

1 ноября вступит в силу закон о «суверенном» интернете, который предусматривает установку технических средств для противодействия угрозам устойчивости и безопасности его функционирования. Операторам связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», дадут право блокировать неугодную информацию. Более подробно мы расскажем об этом в ближайшее время.

Микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать гражданам займы под залог недвижимости в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Речь идет о займах, обязательства по которым обеспечены ипотекой жилого помещения, доли в праве на общее имущество в общей долевой собственности, а также по договору долевого участия в строительстве многоквартирных домов.

Еще одно новшество касается перехода (прекращения) права собственности на недвижимое имущество. С ноября Росреестр при поступлении документов для регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий гражданину, в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) должен уведомить собственника о таком заявлении.

Формы ПТС, СТС, тахографы для автобусов и грузовиков, штрафы за их отсутствие

С 1 ноября вступит в силу приказ МВД России от 23.04.2019 N 267, которым утверждены формы паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), а также требования к ним. В ПТС не допускаются приписки, подчистки, зачеркнутые слова и цифры, а также проставление прочерков. При оформлении СТС внесение в них исправлений не допускается. При ошибочном заполнении свидетельство подлежит замене.

В ноябре расширится перечень обязанностей физлиц — владельцев автобусов и грузовых автомобилей, масса которых превышает 3,5 тонны. Они обязаны соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, установленные правилами дорожного движения, и оснастить тахографами автобусы и грузовики. То есть тахографы должны стоять независимо от того, кто является собственником транспортного средства.

Помимо этого, увеличиваются штрафы. Для водителей за управление транспортным средством без тахографа вырастет до 3-5 тысяч рублей (сейчас он составляет от 1 до 3 тыс рублей). Должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 15 до 25 тысяч, а юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Вид на жительство, планирование закупок, сертификация молочной продукции

С 1 ноября вид на жительство будет выдаться без ограничения срока действия. В настоящее время вид на жительство выдается на 5 лет, с возможностью продления. Вид на жительство будет подлежать замене в случае достижения иностранным гражданином возраста четырнадцати, двадцати и сорока пяти лет, изменения данных, непригодности использования вследствие износа либо повреждения, обнаружения неточности или ошибки.

Устанавливается срок планирования закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, план закупки товаров (работ, услуг) заказчиков, которые определены Правительством РФ, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями, закупка которых осуществляется у малого и среднего бизнеса.

В ноябре вся готовая молочная продукция будет подлежать электронной ветеринарной сертификации. Питьевое молоко, сливки, йогурты и кефир, мороженое (за исключением фруктового и пищевого льда), творог и молодые сыры любой жирности должны иметь ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». Власти уверяют, что молочная продукция не подорожает. Но можно ли верить этим заявлениям?