02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Рисовали зарплату: Бухгалтеры и кассир похитили 250 млн рублей за три года в УМВД РФ по Краснодару

20:28 02.11.2019
0

Они подделывали платежные ведомости на выплату денежного довольствия и материальной помощи сотрудникам ОВД. В ходе расследования уголовного дела наложены аресты на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых.

Рисовали зарплату: Бухгалтеры и кассир похитили 250 млн рублей за три года в УМВД РФ по Краснодару
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера и экс-сотрудников бухгалтерии Управления МВД России по городу Краснодару

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывших главного бухгалтера Управления МВД России по городу Краснодару Натальи Овчинниковой, ее заместителя Светланы Коровниковой, начальника финансового отделения бухгалтерии Ольги Протуренко и специалиста-кассира Натальи Волошиной, обвиняемых в совершении еще четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пишет сайт СК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемые в период с декабря 2009 года по декабрь 2012 года похитили денежные средства Управления МВД России по городу Краснодару на общую сумму более 250 млн рублей, подделав платежные ведомости на выплату денежного довольствия и материальной помощи сотрудникам ОВД.

В ходе расследования уголовного дела наложены аресты на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

pixabay.com

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин" отозвали в России
21:24 02-11-2019
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка
Шизофрения любит родившихся зимой и весной
21:20 02-11-2019
Шизофрения любит родившихся зимой и весной
Как не жить ожиданиями? Как жить днем сегодняшним? И как жить осознанно?
21:18 02-11-2019
Как не жить ожиданиями? Как жить днем сегодняшним? И как жить осознанно?
Мама выколола глазки сыну: Спасли лишь один глаз 4-месячному мальчику из Хакасии врачи в Москве 1
21:06 02-11-2019
Мама выколола глазки сыну: Спасли лишь один глаз 4-месячному мальчику из Хакасии врачи в Москве
Изменились ногти? Изжога? Запоры: Какие симптомы организма не стоит игнорировать?
20:50 02-11-2019
Изменились ногти? Изжога? Запоры: Какие симптомы организма не стоит игнорировать?
БердскНе проспи «Ночь искусств» в Бердске
20:45 02-11-2019
Не проспи «Ночь искусств» в Бердске
БердскКак работают кассы по приему платежей ЖКХ в праздники в Бердске? 1
20:42 02-11-2019
Как работают кассы по приему платежей ЖКХ в праздники в Бердске?
БердскРади пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске 3
20:36 02-11-2019
Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске
БердскЛьготные путевки за 2376 рублей за 24 дня в лагерь «Чкаловец» предлагают жителям Бердска
20:34 02-11-2019
Льготные путевки за 2376 рублей за 24 дня в лагерь «Чкаловец» предлагают жителям Бердска
Рисовали зарплату: Бухгалтеры и кассир похитили 250 млн рублей за три года в УМВД РФ по Краснодару
20:28 02-11-2019
Рисовали зарплату: Бухгалтеры и кассир похитили 250 млн рублей за три года в УМВД РФ по Краснодару