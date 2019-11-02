Рисовали зарплату: Бухгалтеры и кассир похитили 250 млн рублей за три года в УМВД РФ по Краснодару

Они подделывали платежные ведомости на выплату денежного довольствия и материальной помощи сотрудникам ОВД. В ходе расследования уголовного дела наложены аресты на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера и экс-сотрудников бухгалтерии Управления МВД России по городу Краснодару

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывших главного бухгалтера Управления МВД России по городу Краснодару Натальи Овчинниковой, ее заместителя Светланы Коровниковой, начальника финансового отделения бухгалтерии Ольги Протуренко и специалиста-кассира Натальи Волошиной, обвиняемых в совершении еще четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пишет сайт СК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемые в период с декабря 2009 года по декабрь 2012 года похитили денежные средства Управления МВД России по городу Краснодару на общую сумму более 250 млн рублей, подделав платежные ведомости на выплату денежного довольствия и материальной помощи сотрудникам ОВД.

В ходе расследования уголовного дела наложены аресты на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.