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28 котят выбросили в клетках умирать на морозе на трассе в сторону Когалыма

12:47 03.11.2019 Фото: ОД Дай лапу
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Животных случайно обнаружила на обочине трассы жительница Сургута Елена Макогон. Предположительно, их выбросил мужчина. Идет проверка.

28 котят выбросили в клетках умирать на морозе на трассе в сторону Когалыма
Кошек и котят выбросили на мороз умирать в клетках

1 ноября жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят. Котят выбросили в клетках на мороз  на трассе. Снимок кошек опубликовали в группе ОД «Дай лапу».
— По Восточке (объездная дорога на Нижневартовск, новая развязка возле магазина «Лачин») найдены клетки с котятам, — написали у группе.

Позже в группе выложили снимки спасенных животных с призывом приютить их.

— СПАСЕННЫЕ ИЗ ЛЕСА! ***Эти коты и кошки были спасены вчера от холодной смерти:
https://vk.com/daylapu_surgut?w=wall-41835028_172246
Теперь они срочно ищут дом или передержку. По всем вопросам звонить: 89044669962

28 котят выбросили в клетках умирать на морозе на трассе в сторону Когалыма

кошки и коты с леса. желающие взять на передержку или ПМЖ ждём)))
89044669962

Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону Когалыма жительница Сургута Елена Макогон. Она рассказала РИА Новости, что клеток было пять, а котят в них — 28.

 «Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек… Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно надеясь, что животные разбегутся по лесу», — сказала собеседница агентства.
 По ее словам, всех котят разобрали местные жители, добровольцы. «Кто-то забрал десять котят, кто-то — семь, другие — пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле», — добавила она.
Отдел МВД по Сургутскому району проводит проверку.
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От редакции

Что толкает на такие поступки?

Аноним, 03 ноября 2019 14:41
Люди хуже зверей

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