28 котят выбросили в клетках умирать на морозе на трассе в сторону Когалыма

Животных случайно обнаружила на обочине трассы жительница Сургута Елена Макогон. Предположительно, их выбросил мужчина. Идет проверка.
1 ноября жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят. Котят выбросили в клетках на мороз на трассе. Снимок кошек опубликовали в группе ОД «Дай лапу».
— По Восточке (объездная дорога на Нижневартовск, новая развязка возле магазина «Лачин») найдены клетки с котятам, — написали у группе.
Позже в группе выложили снимки спасенных животных с призывом приютить их.
Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону Когалыма жительница Сургута Елена Макогон. Она рассказала РИА Новости, что клеток было пять, а котят в них — 28.
«Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек… Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно надеясь, что животные разбегутся по лесу», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, всех котят разобрали местные жители, добровольцы. «Кто-то забрал десять котят, кто-то — семь, другие — пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле», — добавила она.
Отдел МВД по Сургутскому району проводит проверку.