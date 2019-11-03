28 котят выбросили в клетках умирать на морозе на трассе в сторону Когалыма

Кошек и котят выбросили на мороз умирать в клетках

1 ноября жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят. Котят выбросили в клетках на мороз на трассе. Снимок кошек опубликовали в группе ОД «Дай лапу».

— По Восточке (объездная дорога на Нижневартовск, новая развязка возле магазина «Лачин») найдены клетки с котятам, — написали у группе.

Позже в группе выложили снимки спасенных животных с призывом приютить их.

— СПАСЕННЫЕ ИЗ ЛЕСА! ***Эти коты и кошки были спасены вчера от холодной смерти:

https://vk.com/daylapu_surgut?w=wall-41835028_172246

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Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону Когалыма жительница Сургута Елена Макогон. Она рассказала РИА Новости, что клеток было пять, а котят в них — 28.

«Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек… Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно надеясь, что животные разбегутся по лесу», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, всех котят разобрали местные жители, добровольцы. «Кто-то забрал десять котят, кто-то — семь, другие — пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле», — добавила она.