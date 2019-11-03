10 выстрелов: На видео попало убийство начальника центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве

Киллер убил и его брата Абдула Ахмеда. Это произошло в одном из дворов на улице Академика Анохина, когда мужчины подъехали к одному из домов. Убийца выжидал Эльджаркиевых у подъезда.

Ибрагим Эльджаркиев стал главой Центра «Э» Ингушетии в декабре 2017 года

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту убийства двух мужчин, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия,на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, отрабатываются камеры видео наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео РЕН ТВ

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

2 октября киллер расстрелял начальника отдела по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдул Ахмеда на западе Москвы. Это произошло в одном из дворов на улице Академика Анохина, когда мужчины подъехали к одному из домов. Убийца выжидал Эльджаркиевых у подъезда, пишет РЕН ТВ.

В главу центра «Э» Ингушетии убийца выпустил пять пуль, в его брата Ахмеда — четыре.

По одной из версий, убийство Эльджаркиева связано с его профессиональной деятельностью. В столице, по данным РЕН ТВ, он находился в командировке — защищал фигуранта некого уголовного дела.

Известно, что стрелявший преступник скрылся на иномарке, а позже бросил ее. В настоящее время его найти не удалось. Начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева представили к государственной награде.