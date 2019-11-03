10 выстрелов: На видео попало убийство начальника центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту убийства двух мужчин, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает сайт СК РФ.
По данным следствия,на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте.
В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, отрабатываются камеры видео наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.
Видео РЕН ТВ
2 октября киллер расстрелял начальника отдела по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдул Ахмеда на западе Москвы. Это произошло в одном из дворов на улице Академика Анохина, когда мужчины подъехали к одному из домов. Убийца выжидал Эльджаркиевых у подъезда, пишет РЕН ТВ.
В главу центра «Э» Ингушетии убийца выпустил пять пуль, в его брата Ахмеда — четыре.
По одной из версий, убийство Эльджаркиева связано с его профессиональной деятельностью. В столице, по данным РЕН ТВ, он находился в командировке — защищал фигуранта некого уголовного дела.
Известно, что стрелявший преступник скрылся на иномарке, а позже бросил ее. В настоящее время его найти не удалось. Начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева представили к государственной награде.