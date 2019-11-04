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Крестный ход 4 ноября пройдет по Бердску

08:15 04.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Шествие пройдет от Преображенского собора до площадки «Праздничной» в городском парке.

Крестный ход 4 ноября пройдет по Бердску
Самый масштабный Крестный ход проходит в Крещение

Крестный ход в День народного единства, 4 ноября, пройдет в Бердске.

Проследует крестный ход от Преображенского собора в 10.00 до площадки «Праздничная» в городском парке культуры и отдыха (напротив кинотеатра «Орион»), где пройдет игровая программа. Так как погодные условия оставляют желать лучшего, она будет недолгой, примерно, 30-40 минут, рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

В предстоящие праздничные дни бердчан ждет большая культурная программа.

Городское торжественное мероприятие «Душа России» пройдет 1 ноября в 16.00 в Городском доме культуры.

Во всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября примут участие все культурные учреждения города.

Начнется акция на четырех площадках бердского городского музея, театре Бирюкова, «Веге», историческом зале и арт-зале, в 17.00. И до 22.00 бердчан ждет интереснейшая интерактивная программа.

Автор видео Галина Панчева

Городской дом культуры подготовил два спектакля. В 18.00 начнется спектакль «Вовка в тридевятом царстве» (образцовый коллектив «Лето»), в 19.20 будет проходить мастер-класс по актерскому мастерству. Музыкальная школа представит постановку по Александру Пушкину «Девица и разбойник» (театр «Калейдоскоп»). Впервые в Городском доме культуры пройдет акустический концерт солиста рок-группы «Мирный воин» Сергея Заковряжного.

Дворец культуры «Родина» начнет мероприятия в 16.00 с показа мультфильмов студии «Арбуз», ставшей известной в этом году во всем мире. В 17.00 пройдет мастер-класс по актерскому мастерству руководителя театра-студии «Гистрион» Натальи Солодухиной. В большом зале в 17.00 состоится мюзикл «Не покидай меня».

В художественной школе «Весна» все желающие могут увидеть выставку работ преподавателей «Вернисаж».

Более 20 мероприятий в «Ночь искусств» проведут бердские библиотеки. Как для взрослых, так и для детей.


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От редакции

Вы любите праздники?

Новый мэр, 29 октября 2019 10:22
В 18.00 начнется спектакль «Вовка в тридевятом царстве» Мне кажется на канале Россия он в 19-00 начинается
Аноним, 29 октября 2019 13:07
«Вовка в тридевятом царстве-Вот ни грамма не смешной троллинг.

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