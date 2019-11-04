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Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска

14:49 04.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Настоятель бердского Преображенского собора отец Владимир после крестного хода напомнил историю праздника, призвал единению и пригласил всех на молодецкие забавы.

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Чтобы прикоснуться к иконе бердчане стояли в очередь

Празднование Дня народного единства началось в Бердске 4 ноября с крестного хода. Православные с хоругвями и Казанской иконой Божьей матери прошли от Преображенского кафедрального собора до Праздничной площадки у кинотеатра «Орион». Как всегда в колонне шествовали не только священники, но и курсанты-казаки, миряне, в том числе с маленькими детьми.

Колокольный звон заполнил округу, когда верующие выстраивались в колонну, чтобы помолиться у могил похороненных в ограде церкви выдающихся людей и двинуться в недолгий путь. На Праздничной площадке — снова молитва. Там уже стоял горячий чай с булочками, инвентарь был готов к молодецким забавам. Православные имели возможность прикоснуться к иконе Казанской Божьей матери, которой посвящен день 4 ноября.

Но сначала настоятель бердского храма в честь Преображения Господня отец Владимир (Василий Бирюков) напомнил собравшимся, в честь какого события в России празднуют День народного единства, и пожелал всем терпения и заботы о ближнем.

Примечательно, что воспитанники православной гимназии и казачьего кадетского корпуса прекрасно знали историю празднования Дня народного единства. Они без запинок рассказывали «Курьер. Среда. Бердск» о том, как в 1612 году князь Пожарский и гражданин Минин организовали народное ополчение и выгнали польских интервентов, которые не просто захватили Москву, но и заняли Кремль.

— Более 500 лет назад смутное время наступило. Вспоминая об этом, каждый должен подумать: если мы каждый сам по себе, то вражду и ссору можно посеять. И потерять можно многое. Когда в семье разлад, семья разрушается, дружба теряется, между ними нет лада, согласия, уважения. Видим и другой пример. Когда патриарх обратился с просьбой ополчение собрать, чтобы встать против иноплеменников, которые уже захватили Кремль и власть готовы были взять, — обратился отец Владимир к пастве.

Патриарха бросили в темницу, но он успел написать воззвание к народу. Ополченцы взяли с собой список Казанской иконы Божьей матери. С начала 16 века она сотворила много чудес. Мусульмане, видевшие это, переходили в православие. Тем самым вера укреплялась.

— Ополченцы не смогли взять приступом Кремль. И тогда обратились с молитвой к Казанской иконе Божьей матери. Три дня молились, пост положили. И получили известие… Поняли, что господь с ними. И погнали поляков из Москвы, из России. И с тех пор многие столетия праздновали в честь Казанской иконы Божьей матери 22 октября или 4 ноября по новому стилю. В память об избавлении Москвы и России от поляков… В истории есть пример, когда вместе, объединившись, люди сильные духом, разного сословия и национальностей, вероисповеданий вместе встали, чтобы Отечество защитить… — рассказал настоятель.

Он попросил молиться и за начальников, и за руководителей города, проявлять уважение к старшим, совершать служение и послушание. Но спрашивать прежде всего нужно с себя.

Делегация бердчан в составе 45 человек в понедельник участвовала в праздничных событиях в честь Дня народного единства в Новосибирске. Там на площади перед ГПНТБ прошел молебен, состоялись концерт и народные гуляния. И в Бердске на Праздничной площадке водили хороводы, плясали и пели, перетягивали канат, грелись горячим чаем. По словам отца Владимира каждый должен быть не просто зрителем, а активным участником. Тогда и праздник получится по-настоящему веселым и запоминающимся.

Автор видео Анастасия Солодкова

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска

Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
Целовали Казанскую икону Божьей матери православные в День народного единства на площади Бердска
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