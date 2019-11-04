О попытке свержения Зеленского с поста президента заявили на Украине

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского некоторые политические силы пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как «капитуляцию».

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать», — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского «нет силовиков».

Политик также оценила результаты работы новой власти.

«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — заключила она.

Первого октября контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». По ней закон об особом порядке местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах».

Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.

Конфликт Зеленского с националистами

В конце октября президент Украины приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами. Разговор прошел на повышенных тонах.

Зеленский потребовал от бойцов не препятствовать отводу войск. На это один из них спросил у президента, встретится ли тот с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера» и заявил о необходимости формализовать их отношения с властями.

Украинского лидера возмутила смена темы разговора.

«Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — заявил глава государства.

Позднее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому ввести десять тысяч бойцов, если тот попробует «выкинуть ветеранов» с позиций.

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Источник: РИА Новости