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О попытке свержения Зеленского с поста президента заявили на Украине

15:01 04.11.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку), шатать», — сказала эк-министр юстиции Елена Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского «нет силовиков».

О попытке свержения Зеленского с поста президента заявили на Украине
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского некоторые политические силы пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».
Для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как «капитуляцию».
«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать», — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского «нет силовиков».

Политик также оценила результаты работы новой власти.
«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — заключила она.
Первого октября контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». По ней закон об особом порядке местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах».
Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.
Конфликт Зеленского с националистами
В конце октября президент Украины приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами. Разговор прошел на повышенных тонах.
Зеленский потребовал от бойцов не препятствовать отводу войск. На это один из них спросил у президента, встретится ли тот с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера» и заявил о необходимости формализовать их отношения с властями.
Украинского лидера возмутила смена темы разговора.
«Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — заявил глава государства.
Позднее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому ввести десять тысяч бойцов, если тот попробует «выкинуть ветеранов» с позиций.
В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Источник: РИА Новости

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