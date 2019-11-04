Лайфхаки красоты в СССР: паяльник, духовка, зеленка, утюг, колготки

Когда девушки куда-то опаздывали, а волосы все никак не хотели сохнуть, они просто засовывали голову в духовку. По словам тех, кто практиковал этот метод, волосы высыхали за 20 минут.

Быть красивой хотят все девушки, независимо от века и строя

Сегодня бьюти-рынок наводнён самыми разнообразными продуктами красоты, но в советское время у женщин не было даже элементарных продуктов. Приходилось сушить волосы в духовке, накручивать на паяльник и пользоваться зеленкой.

Духовка

Когда девушки куда-то опаздывали, а волосы все никак не хотели сохнуть, они просто засовывали голову в духовку. По словам тех, кто практиковал этот метод, волосы высыхали за 20 минут.



Этот опасный прибор использовали, когда хотели сделать красивые локоны. Его нужно было нагреть до средней температуры, а потом выключить. Затем наматывать на прядь. Получались тонкие локоны, с эффектом «химии», которые были популярны в том время.Были и менее радикальные способы – сворачивали бумагу, сверху обматывали тканью – получались самодельные бигуди. Правда, ходить с такими приспособлениями приходилось очень долго.В 80-е было модно обесцвечивать волосы перекисью водорода – для этого было достаточно 10 таблеток средства. Справлялись самостоятельно – главное вовремя смыть, чтобы не облысеть. Если хотели выделиться, то одну прядь делали цветной. Обычно зеленой, так как зеленку можно было купить в ближайшей аптеке и стоила она недорого. Оставалась одна проблема – смыть. Иногда приходилась ходить с зеленой прядью больше месяца.Для красивых объемных пучков сегодня используют специальные бублики для волос – в 80-е таких и в помине не было. Обходились колготками: капроновые колготки обматывали у основания хвоста, и делали пучок.

Источник: МедикФорум