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Иск на рекордные 100 трлн рублей за моральный вред рассмотрел суд в Оренбургской области

08:30 05.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сумма превышает пять годовых бюджетов России. Ответчиком выступала служба судебных приставов. Суд отказал в удовлетворении иска.

Иск на рекордные 100 трлн рублей за моральный вред рассмотрел суд в Оренбургской области
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, «должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей (что превышает пять годовых федеральных бюджетов РФ — прим. ТАСС)».

В службе судебных приставов не привели подробностей иска.

14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

Иск стал рекордным по заявленной сумме — за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей. В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн рублей.

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