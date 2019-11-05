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Ожоги 40% тела: В яму с кипятком провалилась старушка в Новосибирске

08:45 05.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Находится на искусственной вентиляции легких в реанимации. В субботу прорвало отопление на ул. Костычева, которая плохо освещается. Сотрудники СК и полиции выезжали на место происшествия.

Ожоги 40% тела: В яму с кипятком провалилась старушка в Новосибирске
Пострадавшую с термическими ожогами госпитализировали

В частном секторе Новосибирска пенсионерка провалилась в яму с кипятком. Инцидент произошёл вечером субботы, но известно о нём стало лишь 4 ноября. О происшествии рассказала внучка пострадавшей, передают «Вести». Со слов девушки, приславшей снимок ямы, 89-летняя бабушка провалилась в яму с горячей водой неподалёку от собственного дома на улице Костычева в Кировском районе областного центра.

— В субботу вечером прорвало отопление. Улица освещается плохо, бабушка подошла и провалилась в кипяток, — поделилась подробностями горожанка по имени Татьяна. — Ожог более 40% тела. Находится на искусственной вентиляции легких в реанимации.

Данную информацию журналистам подтвердили и в полицейском главке по региону.

— 2 ноября в 18:35 в полицию поступило сообщение. На место выезжали сотрудники полиции и сотрудники Следственного комитета. Сейчас обстоятельства данного происшествия проверяются, — прокомментировали в главном управлении МВД по Новосибирской области.

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