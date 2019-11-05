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БМЗ сервис: Благоустройство мест захоронений

08:16 05.11.2019 Фото: «БМЗ сервис»
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Выполнение индивидуальных работ, посадка деревьев и кустарников. Помощь в организации похорон. Консультации.

БМЗ сервис: Благоустройство мест захоронений
Профессиональный монтаж памятников и изделий — БМЗ Сервис

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ. Гранит, мрамор, тротуарная плитка. Выполнение индивидуальных проектов. Памятники, монументы, склепы. Изделия из камня, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности. Профессиональный монтаж памятников и изделий. Посадка деревьев и кустарников. Помощь в организации похорон. Консультации. СПЕЦИАЛЬНАЯ подготовка места для захоронения!!!

Телефоны для справок: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40, 8 (383) 3103433

ОГРН 1125483001962 , ООО БМЗ-Сервис, г. Бердск, ул.Ленина, 89/15, к.513

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

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