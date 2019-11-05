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Охранное предприятие»РИК»: Техническое обслуживание любых систем безопасности

09:28 05.11.2019 Фото: "РИК"
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Регулярный сервис гораздо более выгодный и надежный способ содержать систему в исправном состоянии. Заключение договора является гарантией качественного и своевременного обслуживания системы, тогда как разовый вызов специалиста может не дать ожидаемых результатов.

Охранное предприятиеРИК: Техническое обслуживание любых систем безопасности
Полный комплекс охранных услуг в ООО «РИК»

После того как система была спроектирована и смонтирована, ее необходимо ввести в эксплуатацию и в дальнейшем следить за ее техническим состоянием.

Обслуживание систем может быть как абонентским, так и единоразовым. Регулярный сервис гораздо более выгодный и надежный способ содержать систему в исправном состоянии. Заключение договора является гарантией качественного и своевременного обслуживания системы, тогда как разовый вызов специалиста может не дать ожидаемых результатов.

Техническое обслуживание заключается в проведении следующих работ:

— Осмотр специалистом видимых элементов системы, разъемов и соединений;
— Проверка и, при необходимости, корректировка работы системы;
— Устранение налета и пыли с системных узлов и блоков;
— Измерение напряжения, сопротивления и силы тока, чтобы сравнить полученные данные с нормативными показателями;
— Настройка системы и проверка работоспособности программного обеспечения.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей или дефектов специалист устраняет их. Также в спектр технического обслуживания входит замена старого или поломанного оборудования на новое.

Помимо этого в нашей компании заказчику окажут услуги:
-Проведут консультации персоналу объекта и его руководству по любым вопросам, связанным с эксплуатацией и функционированием системы;
-Объяснят необходимость модернизации оборудования и произведут работы по ее обновлению.

В нашей компании клиенту окажут все необходимые услуги по техническому обслуживанию систем, обеспечив тем самым максимальную защиту всей сети от выхода из строя или повреждений, а также ее долгую и безотказную работу.

Наша компания осуществляет техническое обслуживание следующих систем:

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
КОНТРОЛЬ ДОПУСКА (аудио- и видеодомофоны, электрические ворота и шлагбаумы)
Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Охранное предприятие «РИК» расположено по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел Охранного предприятия «РИК» на сайте Весь Бердск

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