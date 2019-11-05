СМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову

Андрей Михайлов из кресла и. о. мэра Бердска пересел в кабинет замминистра ЖКХ Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, по сведениям Континент Сибирь онлайн, предложил Александру Соболевскому, главе Новосибирского района, уйти «по собственному желанию». Официального заявления об увольнении нынешний глава района пока не написал. Собеседники редакции отмечают: говорить о свершившемся факте можно будет после 21 ноября, по итогам сессии районного Совета депутатов.

На смену Соболевскому, по некоторым данным, региональное правительство рассматривает нынешнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрея Михайлова, который долгое время исполнял обязанности мэра Бердска после ареста главы города, коммуниста Ильи Потапова. Возможно, ему будет проще сохранить беспристрастность при управлении территорией, которая находится в зоне внимания различных групп влияния.

Сразу после объявления об отставке Соболевского исполняющим обязанности главы района может стать его зам Сергей Субботин. Но возможен вариант, что на сессии в качестве и. о. будет представлен Михайлов.

Впрочем, сам Андрей Геннадьевич не подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» скорую смену места работы.

— Это слухи. Со мной никто не разговаривал об этом. У меня информации никакой нет. Я не подтверждаю эту информацию. Я работаю без всяких увольнений. Узнаю только от вас и тех, кто прочитал эту информацию, — прокомментировал Михайлов сегодня, 5 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Михайлов был первым вице-мэром в период работы главой Бердска Ильи Потапова с 2011 года — сразу после выборов его пригласили в Бердск из администрации Искитима. С 30 апреля 2013-го, после задержания Потапова с розовым пакетиком и взяткой в 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс» Михайлов возглавил Бердск с приставкой и. о. В 2016 он проиграл бердские выборы и ушел в региональное правительство. В декабре 2018-го стал заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, прямые выборы глав территорий почти по всей Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, отменены в 2015 году. Руководители местных администраций проходят через конкурс и голосование районных депутатов. В Бердске выборы градоначальника по такой схеме состоятся в 2020 году.