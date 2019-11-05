«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA

Выгода при покупке автомобиля в ноябре 2019 года составляет от 20 до 115 тыс. рублей в зависимости от акции и модели.

Купить автомобиль LADA можно со скидкой в ноябре 2019 года

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.

Так, в ноябре по-прежнему действует программа «Trade-In», позволяющая сдать свой автомобиль на новый, получив дополнительную скидку в размере 20 тыс. рубле при покупке всех модификаций LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG; 40 тыс. рублей при покупке всех модификаций LADA Largus (кроме CNG) и 50 тыс. рублей при покупке LADA Vesta Sport, LADA XRAY и LADA XRAY Cross.

Также продолжает действовать программа «Гарантия обратного выкупа (Buy Back)» — уникальное предложение для тех клиентов, кто предпочитает часто обновлять автомобиль. Участвуя в программе, вы платите минимальный ежемесячный платеж, чтобы по окончании программы сдать автомобиль дилеру по цене до 50% от его начальной стоимости и купить новый.

Программа «Осеннее предложение», которая по-прежнему актуальна в ноябре, позволяет сэкономить до 30 тыс. рублей при покупке трехдверной LADA 4×4 в любой из комплектаций и до 90 тыс. рублей при покупке универсала LADA Largus CNG, LADA Largus Cross CNG и фургона Lada Largus CNG. Для всех битопливных LADA Largus и LADA Vesta CNG также действует программа EcoGas, дающая дополнительную скидку до 115 тыс. рублей.

Кроме того, в этом месяце продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).

Наконец, в ноябре у каждого клиента дилерского центра LADA, совершившего покупку на сумму от 100 тыс. рублей, есть шанс стать обладателем новой LADA XRay Cross с автоматической трансмиссией.

Источник: Автоновости дня