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За интервью детей с геем возбудили уголовное дело в Москве

17:45 05.11.2019 Фото: pixabay.com
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Дело возбужденно из-за «распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних».

За интервью детей с геем возбудили уголовное дело в Москве
СК возбудил уголовное дело о насильственных действия сексуального характера из‑за видео, где дети задают вопросы гею

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовешеннолетних (пункт «б» части 4 статьи 132 УК) из-за видео на YouTube-канале Real Talk, где дети задают вопросы гею. Об этом в своем телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко.

По версии следствия, неустановленные люди пригласили детей и гея на интервью. Эти же люди, считает СК, «проводили беседы на различные тем развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям». По итогам разговора на канале Real Talk вышло видео (сейчас канал удален).

Как отмечает Дехтяренко, всех участников съемок вызывали в полицию. Матери двоих детей утверждают, что силовики угрожали им лишением родительских прав, а домой к ним приходили из опеки.

Дехтяренко подчеркивает, что родители не имеют никаких претензий к организаторам съемок, но при этом «есть версия, что кто-то из родителей под давлением все же дал показания, которые могли лечь в основу дела».

СК подтвердил, что возбуждено дело из-за «распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних». «В настоящее время следователи допросили организатора видеосъемки, а также устанавливают круг потерпевших и проводят иные следственные действия», — добавили в ведомстве.

В середине сентября вице-спикер Госдумы Петр Толстой написал запросы в МВД и Роскомнадзор с просьбой проверить видео на YouTube-канале Real Talk. Позднее на организатора съемок составили протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (статья 6.21 КоАП).

Источник: zona.media

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От редакции

Зачем дети задавали вопросы гею?

Смотрящий, 05 ноября 2019 19:48
А не зачем такие статьи и передачи вообще освещать, а еще лучше вернуть статью за мужеложество - и на Соловки, а то извините через 1 или 2 ведущих на телевидении - Геи. Врачи геи, повара геи. Не удивлюсь если и в полиции среди обычных парней, такой прописался. А что сейчас все можно - свобода так называемая. Малолетки беспределят, Геи рулят баблом и людьми. ПИПЕЦ "Колобухинскому ДОМУ". Можно перефразировать песенку - №Шел трамвайчик шел и встал - под трамвай Гей попал, ГЕИ ГЕИ - кругом одни лишь ГЕИ".

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