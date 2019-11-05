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«Сами провоцируете»: разорвал руку питбуль жительнице Новосибирска

16:58 05.11.2019 Фото: соцсети
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Хозяин агрессивной собаки отпустил гулять животное без намордника и поводка. Нападение на людей сняла камера наружного видеонаблюдения.

Сами провоцируете: разорвал руку питбуль жительнице Новосибирска
Питбуль разорвал руку сибирячке

ЧП произошло в Ленинском районе, около дома №23 по улице Ударная: прохожих покусал питбуль. Нападение на людей сняла камера наружного видеонаблюдения. Ролик размещен в аккаунте «Новости Новосибирска» в Инстаграме.

— Мы гуляли с собакой. В это время на нас напал питбуль, который гулял без хозяев, поводка и намордника. Около 10 минут пытались отбиться от собаки, на помощь пришли люди, а потом и хозяйка собаки. В итоге получены рваные раны правой руки, гематомы на спине и левой ноге. Заявление в первое отделение полиции было подано, — рассказывает сибирячка.
Сами провоцируете: разорвал руку питбуль жительнице Новосибирска

Нападение на людей вызвало возмущение среди подписчиков.

— «Она не кусается, это вы сами провоцируете» -это самый популярный ответ хозяина собаки без намордника. Надеюсь у потерпевших хватит сил довести все до суда и наказать за халатность. Собака не виновата, что у нее инстинкты, виноват хозяин, что позволяет собаке их свободно раскрывать, — пишут новосибирцы.

— Нравятся такие собаки, тогда держите их в клетке, гуляйте с ними как с оружием: не ближе 200 метров от населенных пунктов, с зачехленным намордником, на поводке пристегнутым к хозяину ключом. При нападении судить, как за нападение на человека с оружием, — предлагают люди.

Но нашлись и те, кто заступился за хозяина питбуля.

Источник: nsk.kp.ru

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От редакции

Кто виновен в происшествии?

Аноним, 05 ноября 2019 17:17
В Бердске, "в лицо", знаю десять стафордширов- тот же питбуль, так вот девять из них , больше пяти лет, гуляют без намордников!
Аноним, 05 ноября 2019 17:45
Административный штраф будет. Уголовного преследования не будет: там лёгкий/средний вред здоровью, а в УК РФ нет статьи "Причинение вреда здоровью средней тяжести по неосторожности". Уголовное законодательство на стороне животных и животноводов. Но, если пострадавшая упорная, то она может подать гражданский иск по возмещению морального ущерба. Прогулка хозяйке питбуля обойдётся под сотню тысяч.
йцуке, 05 ноября 2019 19:15
чтобы до этой собачатницы дошло, надо бы натравить на нее такую же собачку и чтобы она ее конкретно потрепала бы с часик,вот тогда она поймет что и как чувствуют другие люди.
Эта проблема в стране стоит очень остро, каждый год от собак погибают люди, в том числе и дети. Но этот вопрос не решается и не будет решен пока эти собачки не сожрут какого- нибудь губера или министра.
qwerty, 05 ноября 2019 19:19
"Но нашлись и те, кто заступился за хозяина питбуля."
к сожалению у нас много отморозков с характером пит булей.
Гость, 05 ноября 2019 19:43
Достали уже! С вилами что-ли выходить из дома? Чтобы сразу ставить "все точки над Ё"?

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