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Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы

20:52 05.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — констатировал глава государства.

Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
По словам президента, есть попытки «искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию»

Президент России Владимир Путин обеспокоен войной, объявленной русскому языку «пещерными русофобами» в некоторых странах.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — констатировал глава государства на заседании Совета по русскому языку.
«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — отметил Путин.

По его мнению, за такой политикой «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память». «На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы», — уверен президент.
Сохранение русского языка в мире
Президент поставил две задачи по сохранению русского языка в мире. Первой он назвал необходимость «обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым — глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения». «Вторая [задача] — реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом, в информационной, образовательной, в гуманитарной сферах», — сказал глава государства.

Он отметил, что «в последние годы по этим направлениям достаточно много сделано». «Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества», — привел примеры Путин. Он также напомнил, что утверждены концепция преподавания русского языка и литературы в России и концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом.

По оценке президента, «темы, которые связаны с русским языком, с государственным языком для России относятся к наиболее важным темам как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в работе, в творчестве, в общении». «Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия, но главной была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации», — указал Путин.

Источник: ТАСС

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