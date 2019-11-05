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Красота / Общество

Облысение: почему у женщин выпадают волосы?

21:38 05.11.2019 Фото: pixabay.com
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У 40% женщин к 35 годам начинают потихоньку выпадать волосы. Это, казалось бы, нормальное явление имеет массу причин: стресс, сезонность, роды, гормональный сбой.

Облысение: почему у женщин выпадают волосы?
Стресс и эмоциональные нагрузки могут быть причиной выпадения волос. Это одна из самых распространённых причин

У 40% женщин к 35 годам начинают потихоньку выпадать волосы. Это, казалось бы, нормальное явление имеет массу причин. Не только то, что организм начинает стареть. Давайте разберём подробнее.

Сезонное выпадение

Как правило, выпадать волосы начинают осенью. И это считается абсолютно нормальным явлением. Конечно, если женщина не страдает от анемии или гормональных нарушений. Всё объясняется тем, что каждый волос растёт на голове по «расписанию». Осенью начинается, так скажем, процесс линьки, как у животных. Обычно он длится до трёх месяцев и прекращается сам собой.

Стресс

Стресс и эмоциональные нагрузки могут быть причиной выпадения волос. Это одна из самых распространённых причин. Волосы при стрессе вырабатывают особые гормоны, от чего нарушается кровообращение возникает замедление роста волос. Большая часть фолликулов находится в состоянии покоя, а после прохождения стрессовой ситуации волосы выпадают.

Гормональный сбой

Очень часто у женщин наблюдается облысение после родов. Через несколько месяцев после этого процесса волосы могут выпадать целыми прядями. Это физиологическая реакция женского организма.

Всё дело в том, что при беременности волосы растут очень интенсивно. Благодаря плаценте количество волос увеличивается почти на 10%. Но затем организм лишается такой подпитки, как плацентарные гормоны, и волосы начинают выпадать. Ситуация усугубляется из-за лактации. Но в течение нескольких месяцев цикл роста волос обычно восстанавливается.

Также к причинам выпадения волос у женщин относят резкую отмену гормональных препаратов. Из-за этого могут пострадать благоприятные условия для роста волос. Вопрос должен решаться в таком случае совместно с врачом.

Андрогенное выпадение

Причиной хронической формы женского облысения являются колебания эндокринного фона. Как правило, объясняется нарушениями функции яичников и надпочечников, что приводит к гормональному дисбалансу, увеличивая количество андрогенов в организме. Это мужские гормоны, которые уменьшают цикл жизни волоса. Иными словами, женщины начинают лысеть, как и мужчины. Нередко такое выпадение волос связано с наследственностью.

Источник: МедикФорум

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