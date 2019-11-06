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Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске

08:45 06.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Великая балерина весила 53 кг. Она признавалась, что больше любит пиво с сосисками, чем сладкое. Уникальные повседневные и концертные наряды Галины Улановой и Майи Плисецкой можно увидеть до 22 декабря.

Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Красная пачка Майи Плисецкой

Выставка сценических костюмов и одежды Майи Плисецкой и Галины Улановой «Джульетта и Кармен: на сцене и в жизни» открылась в Новосибирском краеведческом музее. На выставке явно показано, насколько разными в жизни были две великие примы: Уланова одевалась скромно, Плисецкая наоборот — эпатировала публику на сцене и в жизни.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» экскурсовод Новосибирского краеведческого музея Наталья Кабакович, на выставке представлено 43 костюма из Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина (Москва):
— Наряды впервые вывезены из музея и представлены у нас-это очень ценно. Повседневные и концертные наряды Галины Улановой и Майи Плисецкой.

Майя была безукоризненна во всем, в танце, в поведении, в одежде. Для нее одежда была способом самовыражения. Главная балерина русского балета 20 века блистала на сцене, снималась в кино в нарядах от Пьера Кардена.

Знакомство русской балерины и французского модельера произошло в Авиньоне, на фестивале. Тогда Плисецкая танцевала партию из балета «Умирающий лебедь» на открытой площадке и внезапно пошел дождь. Но балерина не перестала танцевать, а зрители в знак поддержки сложили свои зонты. Кстати, именно этот танец стал визитной карточкой примы, который первый раз она станцевала в 14 лет.

После выступления к ней подошла художница Надя Леже, и она познакомила Майю с Карденом. Для роли Бетси Тверской в «Анне Карениной» Александра Захри великий кутюрье сшил коричневое платье с отделкой горловины из лебяжьего пуха. Кроме сценических костюмов, Пьер Карден создал для Плисецкой несколько повседневных и вечерних туалетов. Плисецкую называли гламурной дивой и неудивительно, ее нарядам позавидовала бы любая представительница прекрасного пола. Именно женщин на выставке — большинство. Горожанки с интересом рассматривают каждую модель, фотографируют на телефон.

— Модели Пьера Кардена очень лаконичные и изысканные. Особенно мне понравилось платье синее с капельками,- призналась посетительница выставки Ольга.
Великая балерина весила 53 кг. Она признавалась, что больше любит пиво с сосисками, чем сладкое.
— Но, люди не придумали ничего вкуснее, чем хлеб с маслом,- уверяла Майя Плисецкая.
Выставка продлится до 22 декабря.

Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
Впервые гардероб Майи Плисецкой от Пьера Кардена показывают на выставке в Новосибирске
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