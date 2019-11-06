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Stretching в студии танца «Parallel» исправит осанку и укрепит мышцы

09:20 06.11.2019 Фото: Студия танца "Parallel"
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Комплекс упражнений на растяжку позволяет развить абсолютно все мышцы тела, добиться гибкости, улучшить мобильность и подвижность всех суставов.

Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы
Stretching — это отличный способ сформировать правильную осанку и улучшить общее состояние позвоночника

Многие думают, что занятия Stretching направленны только на шпагаты!
Но комплекс упражнений на растяжку позволяет развить абсолютно все мышцы тела, добиться гибкости, улучшить мобильность и подвижность всех суставов.
Это отличный способ сформировать правильную осанку и улучшить общее состояние позвоночника, предотвратить развитие заболеваний суставов.

Систематичность – обязательное условия занятий по растяжке, иначе результат вы не увидите.

Расписание занятий:
СР 9:00-10:00
ПТ 9:00-10:00

Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы
Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы
Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы

ПН 20:00-21:00
ПТ 19:00-20:00

До встречи в Parallel’ 

Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы

Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы
: 8-923-239-7690
Stretching в студии танца Parallel исправит осанку и укрепит мышцы
: г.Бердск, ул. Боровая, 4/6, «Parallel»

Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск

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