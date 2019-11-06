Stretching в студии танца «Parallel» исправит осанку и укрепит мышцы

Комплекс упражнений на растяжку позволяет развить абсолютно все мышцы тела, добиться гибкости, улучшить мобильность и подвижность всех суставов.

Stretching — это отличный способ сформировать правильную осанку и улучшить общее состояние позвоночника

Многие думают, что занятия Stretching направленны только на шпагаты!

Но комплекс упражнений на растяжку позволяет развить абсолютно все мышцы тела, добиться гибкости, улучшить мобильность и подвижность всех суставов.

Это отличный способ сформировать правильную осанку и улучшить общее состояние позвоночника, предотвратить развитие заболеваний суставов.



Систематичность – обязательное условия занятий по растяжке, иначе результат вы не увидите.

Расписание занятий:

СР 9:00-10:00

ПТ 9:00-10:00









ПН 20:00-21:00

ПТ 19:00-20:00

До встречи в Parallel’











Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск