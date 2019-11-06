Stretching в студии танца «Parallel» исправит осанку и укрепит мышцы

Многие думают, что занятия Stretching направленны только на шпагаты!
Но комплекс упражнений на растяжку позволяет развить абсолютно все мышцы тела, добиться гибкости, улучшить мобильность и подвижность всех суставов.
Это отличный способ сформировать правильную осанку и улучшить общее состояние позвоночника, предотвратить развитие заболеваний суставов.
Расписание занятий:
СР 9:00-10:00
ПТ 9:00-10:00
ПН 20:00-21:00
ПТ 19:00-20:00
До встречи в Parallel’
: 8-923-239-7690
: г.Бердск, ул. Боровая, 4/6, «Parallel»
Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск