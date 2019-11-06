Убил 16-летнюю студентку лицея маньяк в республике Адыгея

Подозреваемый в убийстве задержан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея совместно с сотрудниками МВД России по РА расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней Дарьи Шопиной.

Раннее сообщалось, что 24 мая 2019 года около 11 часов 10 минут, девушка вышла из МБОУ «Лицей №34» по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, улица Первомайская, д.240 и не вернулась домой.

Незамедлительно следственными органами СК России по РА было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников, их профессиональной инициативе, установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком