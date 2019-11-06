Тройное ДТП: Вылетел на встречку Audi после столкновения с Toyota Land Cruiser и врезался в Opel на трассе Р-256 под Бердском

Водитель Опеля, а также его 6-летний пассажир получили телесные повреждения. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве, и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм.

Авария произошла 5 ноября

5 ноября 2019 в 11 часов 15 минут, на 48 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Искитимского района Новосибирской области, водитель, управляя автомобилем Тойота Лэнд Крузер, на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ауди 100, который осуществлял движение по трассе со стороны г. Черепаново в сторону г. Новосибирска, в результате чего, произошло столкновение транспортных средств. После столкновения транспортных средств, автомобиль Ауди ударившись об ограждение, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Опель Астра, который осуществлял движение со стороны г. Новосибирска в сторону г. Черепаново.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Опель Астра, а также его несовершеннолетний пассажир 2013г.р. получили телесные повреждения. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве, и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм.

Перекрестки – это места, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Нарушение очередности проезда – наиболее частая причина их возникновения.

Госавтоинспекторы напоминают водителям правила проезда перекрестков:

1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

2. Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.

3. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым.

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.

За нарушения Правил дорожного движения, законом предусмотрена ответственность по статье 12.13 ч.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» обращаются к водителям и рекомендуют быть предельно внимательными на перекрестках, строго соблюдать Правила дорожного движения, сообщает ГИБДД по Новосибирской области.