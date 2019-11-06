Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России

Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате алиментов. Речь идет об «отцах-зайцах», которые не собираются выполнять свой отцовский долг.

Законопроект о выплате алиментов матерям-одиночкам внесен в ГД

Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Государственной Думы законопроект о выплате алиментов матерям-одиночкам. Речь идет об «отцах-зайцах», которые не собираются выполнять свой отцовский долг, заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы хотим избавить бедных и несчастных женщин от поисков этих горе-отцов. Мы предлагаем, чтобы государство начало выплачивать алименты до тех пор, пока государство не найдет этого горе-родителя»,сказал Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что этим же документом предлагается приравнять минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму в российских регионах.

Источник: dumatv.ru