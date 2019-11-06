Забеременели в детдоме три девочки в Челябинске

Одна из этих воспитанниц с молодым человеком зарегистрировали брак, с молодой семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. Кроме того в ближайшее время узаконят свои отношения другие пары.

В челябинском детдоме забеременели три несовершеннолетние девочки

В детском доме одного из районов Челябинской области забеременели три несовершеннолетние воспитанницы. Директору за слабую воспитательную работу объявили выговор, сообщила «URA.RU» начальник управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина.

«Директору детдома за слабую воспитательную работу объявлен выговор. Мы же понимаем, что рано забеременели. Но раз так получилось, будем помогать, воспитывать. Оба будущих отца незамужних девочек написали заявления директору с просьбой разрешить заключить брак. Девочки симпатичные, трудолюбивые. Выйдут замуж, родят малышек. Все они уже на постинтернатном сопровождении. Оказываем им консультативную и материальную помощь. Будем и дальше помогать. Вплоть до того, чтобы прийти и в первый раз показать, как пеленать ребенка. Девочки ходят в женскую консультацию. Они живут в заботе, любви, чистоте, порядке», — заверила чиновница.

По словам чиновницы, забеременели 17-летняя и две 16-летние девочки. У самой старшей роман со студентом четвертого курса техникума. Одна из 16-летних девочек забеременела от 23-летнего местного жителя. Вторая вышла замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, он учится в техникуме, сообщают Риа Новости

Министерство социальных отношений Челябинской области проверит деятельность Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, три несовершеннолетние воспитанницы которого забеременели, сообщила в среду пресс-служба министерства.

По данным министерства, речь идет о трех несовершеннолетних воспитанницах — 17-летней и двух 16-летних девушках.

«Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», — говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что в июле 2019 года одна из этих воспитанниц с молодым человеком зарегистрировали брак, с молодой семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. Кроме того, поясняется в сообщении, в ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения.

«Вновь созданные семьи также поступят на сопровождение центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка», — добавляет пресс-служба.

Источник: ura.news